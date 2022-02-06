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Александр Дюков: «Сборная России по мини-футболу сделала все, чтобы страна могла ею гордиться»

Александр Дюков поблагодарил сборную России за выступление на чемпионате Европы по мини-футболу
Евгений Петров
Корреспондент

Президент РФС Александр Дюков выразил благодарность сборной России по мини-футболу за выступление на чемпионате Европы. Российская команда заняла второе место.

«Хочу поблагодарить футболистов и тренерский штаб сборной России по мини-футболу за достойно проведенный чемпионат Европы, — приводит пресс-служба РФС слова Дюкова. — На протяжении всего турнира команда показывала яркую игру и продемонстрировала настоящий характер.

К сожалению, в финале против одного из сильнейших соперников в мире удача отвернулась от нашей сборной. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что команда сделала все возможное, чтобы страна могла ею гордиться".

В финале турнира сборная России уступила сборной Португалии (2:4).

Сборная России по мини-футболу
Александр Дюков
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