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Сегодня, 22:22

В Госдуме раскритиковали поведение украинских болельщиков в финале Евро-2022

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Сборная Украины.
Фото AFP

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал поведение украинских фанатов во время финала чемпионата Европы по мини-футболу, в котором России проиграла Португалии (2:4).

«Украинским фанатам деваться некуда, потому что определенные силы оплатили им билеты с Украины для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на поле, — сказал Свищев «СЭ». — А что им еще делать? Билеты на матч, листовки, типографию им оплатили. Конечно, они будут радоваться, если России будут забивать. Знаете, а Баба-Яга против».

Украинские болельщики отмечали голы в ворота России, которой сборная Украины проиграла в полуфинале. После голов португальцев украинцы размахивали флагами и шарфами.

«Им все равно, за кого болеть, только не за Россию. Пусть радуются, за кого хотят. Но Украинскую ассоциацию футбола однозначно оштрафуют за поведение болельщиков в прошлом матче. Такие вещи недопустимы в современном мире», — добавил Свищев.

Сборная России по мини-футболу
Дмитрий Свищев
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