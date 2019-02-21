Руководитель "Ред Булла" - о проблемах с двигателем: "Не знаю, откуда взялись такие разговоры"

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер отверг слухи о проблемах команды с двигателями "Хонда".

- За всю пройденную дистанцию у нас ни разу не возникло проблем с вибрацией. Так что не знаю, откуда взялись эти разговоры, - цитирует Хорнера издание RaceFans. - Red Bull Technology в прошлом году занималась интеграцией силовой установки "Хонда" в машину "Торо Россо", так что у нас уже было достаточное хорошее представление о том, чего ожидать.

Уровень взаимодействия с "Хондой" находится на очень высоком уровне. Интеграция двигателя и трансмиссии прошла практически идеально. У нас очень аккуратная компоновка.

На сегодня в Барселоне запланирован последний гоночный день первого этапа предсезонных тестов. Возобновятся они 26 февраля, пилоты будут проверять готовность своих машин к сезону до 1 марта.

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