Росберг и Кубица прекратили сотрудничество

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал, что прекратил сотрудничество с Робертом Кубицей. Немец помогал поляку вернуться в "Формулу-1" – в предстоящем сезоне Кубица будет пилотом "Уильямса".

– Возвращение Роберта в "Формулу-1" было сложным, – цитирует F1i Росберга. – Многие люди пытаются добиться места в команде "Формулы-1". Это требует постоянной концентрации и большой вовлеченности. Поэтому я решил перестать работать с Робертом. Он во мне больше не нуждается. Я все еще не испытываю желания углубляться снова в дела "Формулы-1".