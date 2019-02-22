Пьер Гасли: "Хонда" хорошо поработала зимой"

Пилот "Ред Булла" Пьер Гасли остался доволен первой серией предсезонных тестов в Барселоне. Впервые команда использовала двигатели "Хонды".

– Это было хорошо, – цитирует F1i Гасли. – В "Торо Россо" эти двигатели были быстры. И мы ими довольны. Еще есть над чем работать, но "Хонда" здорово потрудилась зимой. На следующей неделе что-то изменится, но первые дни были положительными. Мне удалось многое попробовать, что важно, чтобы обрести привычку и освоиться, например, с новым гоночным инженером. Я много работал на команду. Предстоит проанализировать массу данных, чтобы подойти в наилучшей форме к первой гонке.