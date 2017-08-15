Кристиан Хорнер: "Ред Булл" подвела аэродинамическая труба"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что его команда отстает от "Феррари" и "Мерседеса" из-за проблем в подготовке к сезону. Он рассказал об ошибках в испытаниях болида.

– Реальные заезды не показали того, чего мы ждали на основании моделирования, – цитирует Auto Motor und Sport Хорнера. – Это отбросило нас на два месяца, поэтому приходится работать в два раза быстрее, чем другие, поскольку конкуренты не стоят на месте. Нас подвела аэродинамическая труба. Моделирование, испытания в трубе и на трассе давали разные результаты.

Что касается двигателя, то "Рено" прогрессирует. По ходу сезона мотор прибавил две десятых секунды на круге. В "Рено" говорят, что их цели еще не достигнуты, но они стараются наверстать упущенное.