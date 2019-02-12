Кристиан Хорнер: "Ферстаппен взглянул на то, как работа устроена изнутри"

Руководитель команды "Ред Булл" Кристиан Хорнер считает, что два дня общественных работ в FIA пошли Максу Ферстаппену на пользу.

- Макс получил отличную возможность взглянуть на то, как устроена работа изнутри, - приводит слова Хорнера Motorsport Total. - Но подход к гонкам – это то, чем Макс отличается от всех остальных и вызывает восхищение. С другим подходом это уже будет не тот Макс Ферстаппен, имя которого появляется на первых полосах газетах и вызывает такой интерес.

Ферстаппену дали в качестве наказания два дня общественных работ в FIA за то, что он поругался с Кристианом Оконом после Гран-при Бразилии. В первый день работал наблюдателем в офисе для стюардов "Формулы Е", а во второй - побывал на семинаре стюардов в Женеве.

Все о "Формуле-1" - здесь