"Феррари" представила свой новый болид

Команда "Феррари" выложила в свой официальный Твиттер фотографию новой машины.
Модель болида называется SF-90. Ее ливрея выполнена в, преимущественно, красном цвете с небольшим добавлением черного.
В предыдущем Кубке конструкторов итальянская конюшня заняла второе место с 571 набранным баллом. Новый сезон "Формулы-1" стартует 17 марта с Гран-при Австралии.
The wait is over! Here is the #SF90#essereFerrari pic.twitter.com/xMUjIQ5MC5– Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 15 февраля 2019 г.
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