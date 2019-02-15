"Феррари" представила свой новый болид

Команда "Феррари" выложила в свой официальный Твиттер фотографию новой машины.

Модель болида называется SF-90. Ее ливрея выполнена в, преимущественно, красном цвете с небольшим добавлением черного.

В предыдущем Кубке конструкторов итальянская конюшня заняла второе место с 571 набранным баллом. Новый сезон "Формулы-1" стартует 17 марта с Гран-при Австралии.