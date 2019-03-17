Даниил Квят: "Я думал, что не смогу удержать Гасли позади"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят в интервью Sky Sports после 10-го места на "Гран-при Австралии" признался, что не рассчитывал остаться впереди Пьера Гасли из "Ред Булла" в концовке гонки.

– Да, я очень доволен тем, что смог продержать позади себя более быструю машину на протяжении почти всей гонки, – приводит Motorsport слова Квята. – Это не было просто. Но если честно, у нас был очень хороший темп – мы догоняли соперников впереди. При этом мне надо было фокусироваться и на том, что происходило впереди меня, и на том, что творилось позади тоже. Ситуация была сложной, и здорово, что мы уезжаем отсюда с заработанным очком.

Я видел, что на последних кругах он атаковал очень сильно. Честно говоря, когда он выехал на мягких шинах из боксов, я думал, что у меня не будет возможности удержать его позади. Круг за кругом я наблюдал его в зеркалах, он был рядом, но потом и у него начались проблемы. Мне пару раз пришлось захлопнуть калитку, но в целом это была хорошая и честная борьба.

Вчера в квалификации я чувствовал, что не выжал из машины все. Мы, как мне кажется, должны были проходить в третий сегмент. Это был хороший урок, и мы можем сделать из этого выводы, чтобы справиться лучше в следующий раз.