Даниил Квят: "Это был отличный старт тестов"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне.

– Сегодня был очень продуктивный день, и я очень рад снова вернуться за руль, – приводит слова Квята пресс-служба команды, – Мы смогли проехать достаточно много кругов, что очень важно для первого дня испытаний – можно понять, как работает машина. Пока еще рано делать выводы, но я думаю, что мы заложили отличную базу сегодня и будем продолжать работать.

Когда я был на трассе, машина вела себя великолепно, и все отлично выполнили свою работу. У нас есть еще три дня работы, а сегодня мы еще проанализируем данные, чтобы выработать план на среду. Мы с моими новыми инженерами сразу поняли друг друга и установили хороший контакт. Это был отличный старт тестов.

В первый день зимних тестов в Барселоне Квят пришел к финишу шестым. Первым стал пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Тесты в Барселоне пройдут с 18 по 21 февраля и с 26 февраля по 1 марта.

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