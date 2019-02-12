Даниэль Риккьярдо: "Хотел бы стать катализатором позитивной энергии в "Рено"

Пилот "Рено" Даниэль Риккьярдо рассказал о своих задачах в новой для себя команде.

- У "Рено" богатое наследие в автоспорте, поэтому потрясающе стать частью новой главы их истории в "Формуле-1", - приводит слова гонщика пресс-служба команды. - Моя задача – как можно быстрее пилотировать машину на гоночной трассе. Но в то же время я хочу придать дополнительный импульс команде, сделать так, чтобы все работали с еще большей отдачей и были ещё сплоченнее. Это часть моей работы и характера. Я бы хотел стать катализатором позитивной энергии в команде.

В этом году я буду лучшей версией самого себя. Я стал взрослее, теперь лучше понимаю, в каком направлении двигаться, и постараюсь это продемонстрировать результатами на трассе. Я чувствую большое позитивное давление и ожидание хороших свершений.

В прошлом сезоне Риккьярдо выступал в составе "Ред Булла". Тогда он занял шестое место в личном зачете, набрав 170 баллов.

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