Даниэль Риккьярдо: "Цель "Рено" - быть четвертой командой"

Пилот "Рено" Даниэль Риккьярдо считает, что в новом сезоне тройка лучших команд не изменится. По его словам, борьба между остальными будет очень плотной.

– Наша цель – быть четвертыми или даже лучше, но понятно, что главное – сократить отставание от первой тройки, – цитирует F1Today Риккьярдо. – Это сложная задача, поэтому ее не решить в одночасье. Сейчас по тестам сложно определить расклад сил, потому что у всех на испытаниях разное количество топлива, разные настройки. До квалификации в Мельбурне мы не узнаем расклад сил.