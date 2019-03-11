Даниэль Риккьярдо: "Буду атаковать сильнее, чем когда-либо"

Пилот "Рено" Даниэль Риккьярдо надеется на успешный старт сезона перед домашней публикой в Мельбурне. Австралиец сменил в межсезонье "Ред Булл" на "Рено".

– Здорово, что моя первая гонка за "Рено" пройдет перед домашней публикой, – цитирует F1i Риккьярдо. – В начале сезона всегда присутствует волнение, и оно будет усилено тем, что я теперь в новой команде. Мне не терпится выйти на старт. Зима была долгой, с большим количеством спекуляций, но мы на все ответим на трассе. У нас были хорошие зимние тесты, я все больше доволен машиной. Первая гонка должна быть особенно захватывающей. Надеюсь увидеть на трибунах желтую волну – публика в Австралии горячо меня поддерживает. На нас будут многие смотреть, от нас многого ждут. Но мы будем оставаться реалистами, делая при этом все возможное. Мы работаем над тем, чтобы сократить отставание от топ-команд. Буду атаковать сильнее, чем когда-либо.