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Месси сравнялся с Марадоной, гол-фантом Роналду, Франция, Бразилия и Португалия в плей-офф: события ЧМ-2022

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Лионель Месси после гола в матче Аргентины с Мексикой (2:0).
Фото AFP
Килиан Мбаппе — автор двух голов в матче Франции и Дании (2:1).
Фото Reuters
Лионель Месси после гола в матче Аргентины с Мексикой (2:0).
Фото Reuters
Кевин де Брейне в матче Бельгии с Марокко (0:2).
Фото Reuters
Гол Никласа Фюллькруга в матче Испании и Германии (1:1).
Фото Reuters
Гол Каземиру в матче Бразилии и Швейцарии (1:0).
Фото Reuters
Криштиану Роналду в моменте с первым голом в матче Португалии и Уругвая (2:0).
Фото Getty Images
Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш после победного гола в матче Португалии и Уругвая (2:0).
Фото Reuters
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Чем запомнятся матчи второго тура чемпионата мира в Катаре.

Франция прервала серию провалов чемпионов мира

26 ноября Франция победила Данию на самом необычном стадионе турнира из 974 контейнеров (2:1) и первой гарантировала выход из группы. Четыре года назад эти соперники сыграли единственную нулевую ничью ЧМ-2018. После чемпионства в России и титула в Лиге наций «трехцветные» дважды уступили северянам в новом сезоне турнира УЕФА. Теперь исход определил очередной яркий матч Мбаппе. Форвард оформил дубль, это его 3-й гол на этом чемпионате и 7-й в финальных турнирах (здесь он совсем близко к Месси и Роналду).

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Мбаппе при праздновании убежал к трибунам. Между звездой «ПСЖ» и болельщиками не все и не всегда было ровно, как и внутри сборной. Сейчас французская пресса и инсайдеры сообщили о нормализации атмосферы после отъезда Бензема (и не исключают его возвращения). При всех потерях команда Дидье Дешама оформила две победы и сняла проклятие чемпионов мира из Европы в XXI веке: в плей-офф не выходила сама Франция (чемпион-1998 в 2002-м), а также Италия (2006/2010), Испания (2010/2014) и Германия (2014/2018).

В другом матче группы Австралия победила Тунис (1:0), теперь ее ждет решающая игра с датчанами.

Лионель Месси после гола в матче Аргентины с Мексикой (2:0). Фото Reuters
Лионель Месси после гола в матче Аргентины с Мексикой (2:0).
Фото Reuters

Аргентину снова спас Месси

Аргентина вернулась на главную арену ЧМ-2022 «Лусаил» после поражения от Саудовской Аравии и старта Бразилии. В матче с Мексикой (2:0) команде Лионеля Скалоне и Месси требовалось показать сплочение и желание побеждать, о котором говорил капитан. Аргентинцы долго мучились против выстроенной и жесткой обороны от экс-тренера сборной и «Барселоны» Херардо Мартино. Стена мексиканцев с вратарем Очоа была пробита Месси: Лео в своих золотых бутсах отправил мяч в угол после передачи Ди Марии, побежал праздновать к трибуне за воротами и задержался там с коротким эмоциональным посланием.

Месси затем сделал ассист перед эффектным ударом Фернандеса, стал первым в истории футболистом с голевыми передачами на пяти чемпионатах мира. И был бы вровень с Роналду по голам на таком же рекордном числе ЧМ, но у него нет забитых мячей в Южной Африке-2010 в составе команды с Марадоной в роли тренера.

Лионель Месси. Месси показал величие в матче с Мексикой. Вот еще 5 случаев, когда Лео спасал Аргентину

В этот вечер Месси сравнялся с Марадоной по числу матчей и голов в финальных турнирах ЧМ — 21 игра, 8 мячей. От Лео при всех различиях в игре и жизни, при всем разнообразии достижений ждут повторения главного успеха в карьере Диего — чтобы он привел свою сборную к победе на чемпионате мира. Эта аргентинская надежда в Катаре-2022 все еще жива. И пока болельщики поют имя капитана, сам он отметился яркой песней в раздевалке (с возмутившим мексиканцев отношением к футболке соперника).

В другом матче группы Саудовская Аравия уступила Польше (0:2), хотя снова удивила своей игрой и могла дать повод оценить ходы тренера Эрве Ренара (в перерыве с Аргентиной француз выдал мощную мотивационную речь о противодействии Месси).

Кевин де Брейне в матче Бельгии с Марокко (0:2). Фото Reuters
Кевин де Брейне в матче Бельгии с Марокко (0:2).
Фото Reuters

Бельгия слишком стара

27 ноября Бельгия вписалась в серию неожиданных результатов ЧМ-2022 и проиграла Марокко (0:2). Африканская сборная сначала удивила загадочной заменой вратарей между исполнением гимнов и командным фото, а затем ловила соперника на ошибках и поймала просчет Куртуа. Первый матч бельгийцев в Катаре против Канады вызвал большие вопросы при положительном результате. Теперь игра одной из самых рейтинговых сборных мира не принесла ей ничего хорошего.

27&nbsp;ноября. Бельгия&nbsp;&mdash; Марокко&nbsp;&mdash; 0:2. Первый пропущенный гол Тибо Куртуа. Марокканцы поменяли вратаря после исполнения гимна. Его сменщик был великолепен, а Бельгию похоронила ошибка Куртуа

По ходу чемпионата разошлась цитата из интервью де Брейне перед турниром: «У Бельгии нет шансов выиграть ЧМ-2022, мы слишком стары, шанс был в 2018-м». Звезда «Ман Сити» считает, что новые игроки сборной пока не вышли на уровень ушедших ключевых исполнителей, а потому команда с одной стороны все еще хороша, а с другой — стареющая. Средний возраст стартового состава бронзовых призеров ЧМ-2018 в Катаре превышает 30 лет. Вероятно, в России у них на самом деле был главный шанс.

В другом матче группы Хорватия разгромила Канаду (4:1). Дэвис все же забил первый гол своей сборной в истории чемпионатов мира (это ее второй турнир после ЧМ-1986), но команда Джона Хердмана не реализовала неприличный посыл из речи тренера после достойной игры с Бельгией и не смогла победить вице-чемпионов мира-2018. Канадцы досрочно лишились шансов на выход в плей-офф, а бельгийцы и хорваты сойдутся в последнем туре.

Гол Никласа Фюллькруг в матче Испании и Германии (1:1). Фото Reuters
Гол Никласа Фюллькруга в матче Испании и Германии (1:1). Фото Reuters
Фото Reuters

Ничья в главной игре

Матч Испании и Германии считался самым рейтинговым во всем групповом турнире. Столкновение двух игровых философий на напоминающем шатер стадионе «Аль-Байт» (1:1) получило дополнительную интригу после поражения бундестим на старте. Ханси Флик отреагировал на неудачный второй тайм и 1:2 в матче с Японией рядом перестановок. Его команда на этот раз сыграла более качественно, на другом уровне — таком же, как топовый соперник.

27&nbsp;ноября. Испания&nbsp;&mdash; Германия&nbsp;&mdash; 1:1. Германия спасла ничью с Испанией. Но остается на дне

Испанцы так же сильно использовали давление в прессинге чужой обороны и ловили ошибки, как это делали сами немцы. Счет во втором тайме открыл снова вышедший на замену Мората, в ответ отличился другой центрфорвард из резерва — Фюллькруг. Ничья не позволила Германии покинуть последнее место, но сохранила реальные шансы на выход в плей-офф.

В другом матче группы Коста-Рика после 0:7 от испанцев обыграла Японию (1:0), на этот раз выстояв в обороне и забив победный мяч первым ударом в створ за два матча.

Гол Каземиру в матче Бразилии и Швейцарии (1:0). Фото Reuters
Гол Каземиру в матче Бразилии и Швейцарии (1:0).
Фото Reuters

Бразилия с двумя сухими победами

28 ноября Бразилия обыграла Швейцарию на популярном стадионе из 974 контейнеров (1:0) и второй обеспечила себе выход в плей-офф. Команда Тите встретилась с сербами и швейцарцами на втором подряд чемпионате мира и на этот раз обыграла в группе не только первых, но и вторых. Соперники долго держались против фаворита, во втором тайме все же пропускали. Звезда первого матча Ришарлисон на этот раз заменил Неймара в роли игрока, которого соперники едва ли не больше всех били по ногам. После отмены мяча Винисиуса нашелся неочевидный автор гола и герой вечера — Каземиро.

Футболисты сборной Бразилии. Бразилия вышла в плей-офф вслед за Францией. И четче всех подтвердила амбиции на победу на ЧМ

Неймар пропустил матч из-за травмы голеностопа, на стадионе появился только его двойник-болельщик. Форвард рассчитывает восстановиться к плей-офф. Вместе с ним и Данило игру рисковали пропустить Антони, Лукас Пакета и Алиссон, причина — мини-вспышка вирусной инфекции. Бразильцы все же не остались без своего основного вратаря, который провел второй сухой матч.

В другом матче группы Камерун и Сербия выдали самую сумасшедшую игру этого чемпионата (3:3), сербы вырвались вперед после двух голов в добавленное время первого тайма и затем повели с перевесом «плюс два», но камерунцы ответили двумя своими быстрыми мячами. Только для борьбы в группе этого мало.

Криштиану Роналду в моменте с первым голом в матче Португалии и Уругвая (2:0). Фото Getty Images
Криштиану Роналду в моменте с первым голом в матче Португалии и Уругвая (2:0).
Фото Getty Images

Португалия обошлась (почти) без голов Роналду

Португалия победила Уругвай на главной арене турнира «Лусаил» (2:0) и третьей гарантировала выход из группы. В матче-повторении 1/8 финала ЧМ-2018 все решилось после перерыва и дубля Бруну Фернандеша (четыре с половиной года назад в Сочи победу уругвайцам принес дубль Кавани). При этом оба мяча вышли спорными: в первом оказалось непросто подтвердить авторство, второй случился после нового скандального пенальти.

28&nbsp;ноября. Португалия&nbsp;&mdash; Уругвай&nbsp;&mdash; 2:0. Криштиану Роналду. Магия Роналду: испугал вратаря Уругвая — и Португалия в плей-офф

Много шума привычно вокруг Роналду. После матча с Ганой внимание привлекли момент с извлечением из игровой формы батончика или жвачки и празднование гола на фоне баннера с Месси (фанаты соперника решили затроллить его фотографией вечного конкурента и футболкой «МЮ»). В камеры попали эмоции форварда на скамейке после замены и страстная поддержка вратаря Кошты. Обсуждали сбор почти всей команды на ужин и щедрые предложения звезде от клубов Ближнего Востока. И теперь идут споры: коснулся или нет Криштиану мяча головой после подачи на него Фернандеша (отдельный привет Вареле, который сорвал линию офсайда).

В другом матче группы Гана и Корея выдали эмоциональную игру (3:2), в которой азиатская сборная отыграла два мяча и потом имела немногим более получаса на поиск ответа после третьего пропущенного гола. Борьба за плей-офф в игре ганцев и уругвайцев обещает быть не менее напряженной.

Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш после победного гола в матче Португалии и Уругвая (2:0). Фото Reuters
Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш после победного гола в матче Португалии и Уругвая (2:0).
Фото Reuters

Другие события второго тура ЧМ-2022

Катар проиграл Сенегалу (1:3), забил первый в истории сборной гол на чемпионате мира и после второго поражения первым лишился шансов на выход из группы. Так слабо хозяева ЧМ еще не выступали.

Нидерланды и Эквадор (1:1) обменялись голами Гакпо и Валенсии, капитан южноамериканцев получил травму и покинул поле.

Иран победил Уэльс (2:0) после двух голов в последние минуты второго тайма, азиатская команда забила дублеру удаленного Хеннесси (первая на ЧМ-2022 красная карточка).

Англия и США сыграли вничью (0:0), матч был скучным, самым опасным моментом можно было счесть странный поступок американца Маккенни, который перед вводом мяча из аута вытер руки о плечо жилетки-манишки пожилого фотографа (тот лишь рассмеялся).

О событиях стартового тура — ранее. Завершение группового раунда — с 29 ноября по 2 декабря.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
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