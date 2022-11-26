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Что Роналду достал из трусов и съел прямо во время матча чемпионата мира? Объяснение вирусного видео

Отдел футбола «СЭ»
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Криштиану Роналду что-то достал из трусов во время матча.
Фото Reuters
Хитрый ход Криштиану.
Чемпионат мира. Группа H
24 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Португалия
3:2
Гана

Матч Португалия — Гана (3:2) стал историческим. В нем Криштиану Роналду забил гол на своем пятом чемпионате мира и установил рекорд, которым очень гордится. Ну и получил награду игроку матча. Забавно, но в Сети обсуждают совсем другую тему, касающуюся португальца. В Сети стало вирусным видео, на котором Роналду во время матча с Ганой достает что-то из трусов и кладет себе в рот.

Многим людям стало интересно, чем же перекусил Криштиану прямо во время игры? Появилось множество догадок. Фотоагентство Global Look Press подписало одно из своих фото «Португалец Криштиану Роналду полез в шорты за жвачкой». И именно так позже объяснила эпизод пресс-служба сборной Португалии. Если честно, эта версия очень неправдоподобна и больше похожа на шутку — смысл бегать половину игры с жвачкой в трусах? Вряд ли Криш даже при всей любви к себе следит за чистотой дыхания в такие моменты.

Криштиану Роналду. Роналду достал из шорт энергетическую добавку во время матча против Ганы

Куда более близкой к реальности кажется версия испанской Marca — Роналду съел небольшую энергетическую добавку. La Nasion уточняет — скорее всего, это был энергетический батончик. Ничего противоправного — подобное подкрепление сил не запрещено ФИФА. Не забываем, что португальцу в феврале стукнет 38, так что ему особенно важно подзаряжать организм энергией, чтобы сохранять ритм на протяжении большей части встречи.

К слову, это не первый раз, когда Роналду ест прямо во время игры. Недавно перед началом второго тайма матча Лиги Европы с «Шерифом» Криштиану тоже достал что-то из трусов и съел. А в сезоне-2012/13 подкрепился в игре с «Депортиво», достав батончик из гетры.

Криштиану Роналду радуется историческому голу на&nbsp;фоне портрета Лионеля Месси.

«После первой половины матча запасы углеводов у футболистов истощаются более чем наполовину, — объясняет в интервью Mirror специалист по спортивному питанию Тед Мансон. — Поэтому крайне важно, чтобы энергия и жидкость потреблялись вовремя. Распространенная ошибка, которую совершают футболисты во время перерыва, заключается в том, что они выпивают полную бутылку энергетического напитка и съедают шоколад/энергетический батончик с высоким содержанием сахара. Это может дать энергию, но для переваривания потребуется время, и это может вызвать спазмы желудка во второй половине.

Энергетический гель и напиток должны обеспечить футболиста быстро усваиваемыми углеводами, а также достаточным количеством жидкости и электролитов, чтобы помочь регидратации перед возобновлением игры".

Криштиану Роналду. Криштиану снова зажег на ЧМ: расплакался во время гимна и установил великий рекорд

Зачастую в ход идут не только гели или батончики. В 2017 году в матче Лиги Европы «МЮ» — «Ростов» Жозе Моуринью передал защитнику своей команды Маркосу Рохо банан, который тот съел прямо на поле.

«Бананы — это углеводы, они нужны во время длительной нагрузки для поддержания сил, — объяснял «СЭ» врач сборной России Эдуард Безуглов. — Это давно известный факт и специальные углеводные гели давно применяют в циклических и игровых видах спорта. Конечно, предпочтительнее и эстетичнее есть гели, а не банан, который к тому же содержит меньше необходимых для энергообеспечения элементов и дольше переваривается. Да и на сам процесс пищеварения энергия тоже тратится. Поэтому логика в поедании банана во втором тайме есть, но можно все делать гораздо более рационально и эффективно за счет гелей в перерыве матча».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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