США и Англия разошлись миром. Британцы разочаровали после 6:2

Американская сборная не позволила забить команде Гарета Саутгейта. Англия все еще не может победить Штаты на чемпионатах мира.

Испытание для англичан

Сборная Англии блестяще провела стартовый матч с Ираном и минимум на несколько дней развеяла сомнения тех, кто ожидал ее провала. Но персидская команда в той встрече сама рано развалилась и создала сопернику все условия для разгрома. Амбициям британцев требовалась еще одна проверка, и встреча со сборной США прекрасно подходила под эту задачу.

Тут дело не только в историческом противостоянии и вечном «соккер против футбола». Понятно, что у американцев с англичанами уже не один век особые отношения на всех уровнях. Но у звездно-полосатых еще и неплохая сборная, которая нацелена на успех на домашнем ЧМ-2026. Да, она одна из самых молодых и малоопытных (на чемпионате мира раньше играл только ДеАндре Йедлин), зато крепка и талантлива.

США в первом туре разделили очки с Уэльсом. Пятничная победа Ирана обязывала американцев обыгрывать фаворита, но для этого им нужно было решить две проблемы — обороны на стандартах и вялого нападения. Со второй задачей штаб Грегга Берхалтера справился радикально — в стартовом составе вместо инертного Джош Сарджента вышел партнер Федора Кудряшова по «Антальяспору» Хаджи Райт.

Перестановки американцев

Больше перестановок американцы не сделали, но заметно изменили структуру игры — против Уэльса, игравшего в три защитника, американцы выстраивались в 4-3-3, а тут переключились на 4-4-2. Логичная трансформация: первый тайм показал, что США не претендовали на мяч и в основном оборонялись в среднем блоке, но пара форвардов Веа-Райт высоко прессинговала обоих центральных защитников англичан. Причем на Стоунса давления было больше, чем на Магуайра, ведь защитник «МЮ» гораздо хуже играет ногами.

Гарет Саутгейт, кажется, к этому был не совсем готов. Англия вообще далеко не идеально позиционно атакует, а тут ее заставили что-то придумывать. Нечто толковое получалось редко — заокеанская сборная контролировала пустые зоны и мало что позволяла создать у своих ворот.

Правда, у англичан оставалось другое, самое опасное оружие — штрафные и угловые. Для США они стали настоящей проблемой в матче с Уэльсом, потому что именно после них «драконы» создали все опасные моменты. А Англия в отборочном турнире забила больше всех мячей после стандартов и должны была с помощью них перебороть команду Берхалтера. Однако американцы мало фолили и почти не допускали угловых у своих ворот, так что англичанам было сложно развернуться.

Гарет Саутгейт. Фото Reuters

Упрямство Саутгейта

Около получаса продолжалось стерильное владение королевской сборной, а к концу первого тайма она подустала. Американцы с самого начала кололи британцев рывками и длинными забросами (вратарь Тернер подчеркнуто выбивал мяч от ворот), а к перерыву у них стали появляться моменты. Плотный удар удался Мусе, хорошие эпизоды были у Маккенни с Райтом, а Пулишич попал в перекладину и чуть не забил головой.

США ушли на перерыв с психологическим преимуществом — они не выиграли тайм, но в конце напрягли оппонента и не дали ему почти ничего создать. Саутгейт мог бы задуматься над сменой системы — он выбрал тот же состав и расстановку, что и на Иран, однако здесь это не работало. Англии не составило бы труда переключиться на 3-4-2-1, ведь она часто варьирует тактику и, как казалось, выберет именно эту схему основной на первые матчи ЧМ. Но Саутгейт не отходил от изначального плана и все замены делал по позиции. Классика от тренера сборной Англии — максимальная осторожность, за которую его постоянно критикуют.

Разочаровывающие британцы

Американцам было только на руку, что Саутгейт ничего не менял. США и второй тайм начали так же, как завершили первый — опасно атаковали, в том числе со стандартных положений. Пулишич один раз даже осмелился закрутить мяч в ворота с углового, но Пикфорд достал его. В целом, англичане здорово оборонялись, хотя фаворита за это обычно не хвалят. Но Магуайр лично заслужил аплодисменты: он выиграл немало единоборств и даже шел в дриблинг в чужой штрафной.

Англии точно не хватало стандартов — за весь второй тайм она подала всего один угловой, с которого, кстати, защитник «МЮ» пробил в створ. Коронный прием у британцев не работал, а без него они продемонстрировали неспособность перебороть даже середняка мирового футбола. Контрастные два матча провела Англия, и сложно понять, в какой игре была показана ее истинная сила.