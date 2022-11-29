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Бразилия и Португалия — в плей-офф. Как спастись Сербии и Уругваю? Расклады чемпионата мира

Отдел футбола «СЭ»
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Футболисты сборной Португалии.
Фото Reuters
Футболисты сборной Бразилии.
Фото Reuters
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Разбираем турнирную ситуацию в группах G и Н.

Группа G

1-й тур: Швейцария — Камерун — 1:0, Бразилия — Сербия — 2:0
2-й тур: Сербия — Камерун — 3:3, Бразилия — Швейцария — 1:0

Таблица группы G. Фото "СЭ"

В матчах 3-го тура 2 декабря сыграют Камерун — Бразилия (22.00), Сербия — Швейцария (22.00).

1. Бразилия обеспечила место в плей-офф и практически гарантировала первую строчку. Чтобы ее потерять, пенаткампеонам нужно проиграть Камеруну, а Швейцария должна победить Сербию и при этом еще обойти южноамериканцев по разности мячей.

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2. Для Швейцарии все просто: победа отправляет ее в плей-офф, при ничьей надо переживать, только если Камерун возьмет три очка у Бразилии. Поражение — вылет с турнира.

3. Камерун и Сербию устроят только победы, при этом каждой команде надо держать в голове, что, возможно, придется считать разность мячей — если выиграют и те, и те. Шансы балканцев из-за уровня соперника выглядят предпочтительнее.

Футболисты сборной Бразилии. Фото Reuters
Футболисты сборной Бразилии.
Фото Reuters

Группа Н

1-й тур: Уругвай — Корея — 0:0, Португалия — Гана — 3:2
2-й тур: Корея — Гана — 2:3, Португалия — Уругвай — 2:0

Таблица группы H. Фото "СЭ"

В матчах 3-го тура 2 декабря сыграют Корея — Португалия (18.00), Гана — Уругвай (18.00).

1. Ситуация аналогична той, что сложилась в группе G. Португалия — в роли Бразилии, Гана — как Швейцария, Уругвай и Корея — как Сербия и Камерун.

2. Португалия обеспечила место в плей-офф, а лишиться его может только при поражении от Кореи, победе Ганы, причем разность мячей африканцев должна стать лучше, чем у европейцев.

3. Гане для гарантированного выхода в 1/8 финала нужна победа, в случае же ничьей есть опасность упасть на третье место — если Корея превзойдет португальцев с разностью «+2» и больше.

4. Уругваю и Корее нужны победы — в случае успеха обеих сборных в плей-офф окажется та, у которой лучше разность мячей (второй критерий — число забитых голов).

28&nbsp;ноября. Португалия&nbsp;&mdash; Уругвай&nbsp;&mdash; 2:0. Криштиану Роналду. Магия Роналду: испугал вратаря Уругвая — и Португалия в плей-офф

Плей-офф

Команды из групп G и Н встретятся в 1/8 финала. Суперматча Бразилия — Португалия ждать, видимо, не приходится, но другие яркие вывески возможны. Например, южноамериканская битва пятикратных чемпионов мира с уругвайцами или игра Португалия — Сербия — именно балканская команда отправила в отборе Криштиану Роналду и Ко в стыки.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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