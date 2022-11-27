Хорватия выбила с ЧМ-2022 «чемпиона сердец». Канада понравилась всем, но едет домой

А «шашечных» ждет заруба с Бельгией за выход в плей-офф.

Перед стартом чемпионата мира состав группы F казался максимально интригующим: две классные европейские сборные, пусть возрастные и уже явно на сходе, но все еще причисляемые к фаворитам, плюс две интересные команды с хорошим потенциалом. У Марокко он обеспечивается, прежде всего, очень приличным набором исполнителей, где есть пара звезд (Ашраф Хакими и Хаким Зиеш) и группа очень крепких игроков. Канада берет свое флером экзотики плюс очевидным прогрессом, которого она добилась за последние пару лет.

При этом Бельгия и Хорватия все равно, казалось, должны иметь преимущество. В условиях, когда времени на подготовку почти не было ни у кого (за исключением разве что Катара, но хозяевам это не сильно помогло), по идее, должны были сказаться их огромный опыт и сыгранность — примерно в одном и том же составе они играют уже много лет.

Первый тур заставил усомниться в таких раскладах — слишком уж тяжело выглядели Бельгия и Хорватия, пусть «красные дьяволы» и добились победы именно что на опыте. Но расчеты, что дальше с каждым новым матчем должно быть легче, в отношении тех же бельгийцев не оправдались — Кевин Де Брейне и компания и против Марокко смотрелись все так же посредственно.

А вот в отношении Хорватии эти расчеты оказались верны, хотя первые полчаса матча с Канадой были довольно грустными. Безусловно, «шашечным» не повезло с травмами Марсело Брозовича и не лучшей формой Матео Ковачича. Первый получил повреждение в конце сентября как раз в расположении сборной и два месяца почти не играл, а второй вместе с «Челси» переживает не лучшие времена. Когда оба в полном порядке, в середине поля у Хорватии есть гармония: Брозович как истинный реджиста очень хорош в начальной стадии владения, Ковачич отлично продвигает мяч на дриблинге, а Лука Модрич дирижирует командой.

Но тут и сказались класс, опыт и глубина состава, которые и должны были обеспечивать Хорватии преимущество. Так и получилось. Первый гол «шашечных» организовали Иван Перишич и Андрей Крамарич. Второй сделал Марко Ливайя — человек, чья карьера в серии А не задалась, но который, например, был бы безоговорочно основным у той же Канады.

Североамериканцы произвели хорошее впечатление против Бельгии — желанием играть агрессивно и проактивно, прессингом и контрпрессингом — и в том же стиле начали игру с Хорватией. Хотя гол Альфонсо Дэвиса получился максимально простым: вынос вратаря в центральный круг, скидка на фланг, проход, навес, завершение. Но то, что, забив быстрый мяч, Канада не стала закрываться и садиться в низкий блок, вызывает уважение, пусть выдерживать эту линию в полной мере и получилось не более получаса.

Дальше сказались класс и опыт хорватов, которые, поведя в счете, умело контролировали ход и темп матча, иногда включаясь и забирая владение, а иногда беря паузу. Такую же, как взял Крамарич, перед тем как забить свой второй гол после фланговой передачи Перишича: форвард «Хоффенхайма» не стал лупить с ходу, а сыграл гораздо более тонко. А закончилось все и вовсе разгромом 4:1, которого Канада все же не заслуживала.

Дальше Хорватию ждет, по сути, стыковой матч с Бельгией за выход в плей-офф, где «шашечных» устроит и ничья. Хотя, если судить по первым двум турам, именно команда Златко Далича будет в этой встрече фаворитом.