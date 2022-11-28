Без Неймара Бразилию выручили победные рецепты «Реала». Каземиру выбил пропуск в плей-офф

Бразильцы вслед за Францией обеспечили выход в следующую стадию.

Вирус и стопа Неймара

В последние дни новости из лагеря бразильской сборной напоминали медицинские сводки, в центре внимания которых, естественно, выбывший из строя до конца группового турнира Неймар. Поначалу оптимистичные новости вызывали сомнения при взгляде на фото с опухшим голеностопом звезды. Однако форвард «ПСЖ» обновлял визуальное сопровождение новостей, и выяснилось, что отек у него спадает даже быстрее, чем изначально рассчитывали медики.

И все благодаря специальному компрессионному ботинку. Даже упоминались некие чудодейственные технологии НАСА. А как выглядит данное устройство можно было увидеть в соцсетях Нея, который показал, как поддерживает сборную во время просмотра трансляции в отеле. Видимо, как раз из-за процедур форварду, в отличие от также выбывшего из строя Данилу, не удалось приехать на стадион. Некоторые болельщики этого не знали, и с удовольствием делали селфи с двойником Нея.

Между тем казавшиеся очевидными перестановки оказались под вопросом из-за проникшего в расположение пентакампеонов вируса. Первым его подхватил Антони, а вслед за ним — Алиссон и Лукас Пакета. Однако, как и в ряде других сборных, все закончилось очень быстро, и Тите выставил тот состав, который все ждали. С Фредом в центре полузащиты и Эдером Милитау на позиции правого защитника, где его в свое время использовали в «Порту».

Один момент за тайм

Игра же поначалу очень напоминала встречу с Сербией. Вновь «селесау» противостоял соперник в красном, и опять же он в первую очередь пытался не дать южноамериканцам сыграть в свой футбол. При этом Мурат Якин не побоялся впервые в карьере включить в стартовый состав 20-летнего Ридера. По своей позиции полузащитник «Янг Бойз» должен был помогать Видмеру закрывать зоны действия Винисиуса Жуниора. А когда за несколько минут до перерыва на стадионе ненадолго погас свет, именно Ридер сразу после ликвидации технических проблем помог Швейцарии отбиться при подаче углового.

Вроде бы мелочь, но первые 45 минут получились малособытийными. Самый яркий момент — диагональ Рафиньи, после которой соперник впервые потерял перед воротами Винисиуса. Однако тот пробил, как во времена, когда его считали чемпионом по неиспользованным моментам. Соответственно, Зоммеру не составило труда остановить летевший в угол мяч.

А Ришарлисона в этот раз успешно сдерживал Эльведи. Ни о какой персональной опеке речи, естественно, не шло, однако о канувших в лету временах напомнила пара эпизодов, кода центральный защитник сопровождал своего визави в районе центрального круга и даже на чужой половине поля. Думаю, сидевшему на трибуне Диего Симеоне понравилось. Остальным — особенно после двух совершенно безумных матчей понедельника — вряд ли. Там было 11 мячей, а тут — два удара в створ за тайм.

Винисиус Жуниор и Каземиро. Фото Reuters

Мадридские связки

Не понравилось увиденное и Тите, который в перерыве поменял выпадавшего из игры Пакета на Родригу. И возникло стойкое ощущение, что мадридские связки — нынешние и бывшие — помогут Бразилии. Вот только Ришарлисон после дубля в ворота сербов испортил два шикарных момента. Сначала не переправил в пустые ворота пас Винисиуса «шведой», которому тот научился у Луки Модрича. Потом — выскакивая из офсайда — чуть-чуть коснулся мяча, и этого хватило для того, чтобы организованный Каземиру и Винисиусом гол отменили.

Но все-таки правило пяти замен, которое помогает топ-командам на клубном уровне, работает и в сборных. Здорово иметь в своем распоряжении россыпь звезд, позволяющую поддерживать бесконечное давление, используя в роли джокеров Бруну Гимарайнша, Габриэла Жезуса и Антони. Уровень, как минимум, не падает. Темп или не теряется, или даже растет.

Сербия продержалась чуть более часа. Швейцария — на двадцать минут дольше. До тех пор, как Винисиус, Родригу с Каземиру не вспомнили о славных временах «Реала», и мяч после удара игрока «МЮ» — да еще задев защитника «Ман Сити» Аканжи — влетел под дальнюю штангу. Бразилия уже в плей-офф, а там и Неймар поможет. С ним все-таки интереснее.