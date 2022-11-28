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Без Неймара Бразилию выручили победные рецепты «Реала». Каземиру выбил пропуск в плей-офф

Андрей Кузичев
Корреспондент
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28 ноября. Бразилия — Швейцария — 1:0. Футболисты сборной Бразилии.
Фото Reuters
Винисиус Жуниор и Каземиро.
Фото Reuters
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Бразильцы вслед за Францией обеспечили выход в следующую стадию.
Чемпионат мира. Группа G
28 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Бразилия
1:0
Швейцария

Вирус и стопа Неймара

В последние дни новости из лагеря бразильской сборной напоминали медицинские сводки, в центре внимания которых, естественно, выбывший из строя до конца группового турнира Неймар. Поначалу оптимистичные новости вызывали сомнения при взгляде на фото с опухшим голеностопом звезды. Однако форвард «ПСЖ» обновлял визуальное сопровождение новостей, и выяснилось, что отек у него спадает даже быстрее, чем изначально рассчитывали медики.

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И все благодаря специальному компрессионному ботинку. Даже упоминались некие чудодейственные технологии НАСА. А как выглядит данное устройство можно было увидеть в соцсетях Нея, который показал, как поддерживает сборную во время просмотра трансляции в отеле. Видимо, как раз из-за процедур форварду, в отличие от также выбывшего из строя Данилу, не удалось приехать на стадион. Некоторые болельщики этого не знали, и с удовольствием делали селфи с двойником Нея.

Двойник Неймара. Фото Соцсети

Между тем казавшиеся очевидными перестановки оказались под вопросом из-за проникшего в расположение пентакампеонов вируса. Первым его подхватил Антони, а вслед за ним — Алиссон и Лукас Пакета. Однако, как и в ряде других сборных, все закончилось очень быстро, и Тите выставил тот состав, который все ждали. С Фредом в центре полузащиты и Эдером Милитау на позиции правого защитника, где его в свое время использовали в «Порту».

Один момент за тайм

Игра же поначалу очень напоминала встречу с Сербией. Вновь «селесау» противостоял соперник в красном, и опять же он в первую очередь пытался не дать южноамериканцам сыграть в свой футбол. При этом Мурат Якин не побоялся впервые в карьере включить в стартовый состав 20-летнего Ридера. По своей позиции полузащитник «Янг Бойз» должен был помогать Видмеру закрывать зоны действия Винисиуса Жуниора. А когда за несколько минут до перерыва на стадионе ненадолго погас свет, именно Ридер сразу после ликвидации технических проблем помог Швейцарии отбиться при подаче углового.

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Вроде бы мелочь, но первые 45 минут получились малособытийными. Самый яркий момент — диагональ Рафиньи, после которой соперник впервые потерял перед воротами Винисиуса. Однако тот пробил, как во времена, когда его считали чемпионом по неиспользованным моментам. Соответственно, Зоммеру не составило труда остановить летевший в угол мяч.

А Ришарлисона в этот раз успешно сдерживал Эльведи. Ни о какой персональной опеке речи, естественно, не шло, однако о канувших в лету временах напомнила пара эпизодов, кода центральный защитник сопровождал своего визави в районе центрального круга и даже на чужой половине поля. Думаю, сидевшему на трибуне Диего Симеоне понравилось. Остальным — особенно после двух совершенно безумных матчей понедельника — вряд ли. Там было 11 мячей, а тут — два удара в створ за тайм.

Винисиус Жуниор и Каземиро. Фото Reuters
Винисиус Жуниор и Каземиро.
Фото Reuters

Мадридские связки

Не понравилось увиденное и Тите, который в перерыве поменял выпадавшего из игры Пакета на Родригу. И возникло стойкое ощущение, что мадридские связки — нынешние и бывшие — помогут Бразилии. Вот только Ришарлисон после дубля в ворота сербов испортил два шикарных момента. Сначала не переправил в пустые ворота пас Винисиуса «шведой», которому тот научился у Луки Модрича. Потом — выскакивая из офсайда — чуть-чуть коснулся мяча, и этого хватило для того, чтобы организованный Каземиру и Винисиусом гол отменили.

Но все-таки правило пяти замен, которое помогает топ-командам на клубном уровне, работает и в сборных. Здорово иметь в своем распоряжении россыпь звезд, позволяющую поддерживать бесконечное давление, используя в роли джокеров Бруну Гимарайнша, Габриэла Жезуса и Антони. Уровень, как минимум, не падает. Темп или не теряется, или даже растет.

Сербия продержалась чуть более часа. Швейцария — на двадцать минут дольше. До тех пор, как Винисиус, Родригу с Каземиру не вспомнили о славных временах «Реала», и мяч после удара игрока «МЮ» — да еще задев защитника «Ман Сити» Аканжи — влетел под дальнюю штангу. Бразилия уже в плей-офф, а там и Неймар поможет. С ним все-таки интереснее.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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