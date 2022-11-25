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Катар — первый на выход. Ван Гал повторил мировой рекорд, бомбардир Эквадора добрался до уникального достижения

Андрей Кузичев
Корреспондент
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25 ноября. Нидерланды — Эквадор — 1:1. Гол Эннера Валенсии.
Фото Reuters
Луи ван Гал.
Фото Reuters
Травма Эннера Валенсии.
Фото Reuters
1/3
Голландцы не смогли обыграть Эквадор.
Чемпионат мира. Группа A
25 нояб, 19:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Нидерланды
1:1
Эквадор

Чем дальше раскручивается мировое первенство, тем больше подтверждается мысль о том, что Луи ван Гал — главная звезда нынешней голландской сборной. И дело не в его персональной драме и сражении с онкологическим заболеванием, и даже не в том, что после турнира в Катаре 71-летний специалист попрощается со сборной. Просто Луи притягивает к себе все внимание.

То в присутствии журналистов на тренировке скажет жене, что та может ехать в отель и потом они займутся сексом. То на пресс-конференции спустится в зал — обнять сенегальского журналиста, который признался: у него нет ни одного вопроса, и он просто хочет сказать, что с юных лет является фанатом ван Гала.

ЧМ-2022: 25&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Англия против США, Катар — без плей-офф. Онлайн-трансляция 25 ноября

Все эти эпизоды — не только про жизнелюбие тренера и стойкость его характера, но и про футбол. Луи концентрирует внимание на себе, снимая давление с футболистов. Среди них ведь не только много молодежи вроде защитника Тимбера, который в 21 год приехал уже на второй после Евро-2020 крупный турнир. Для ван Дейка, который на десять лет старше, это тоже первое мировое первенство. И каких бы достижений у него ни было с «Ливерпулем», выступления в Катаре — абсолютно новый опыт.

И, судя по первым матчам, замысел ван Гала работает. Поэтому никогда не игравший за сборную голкипер Нопперт выручал и против Сенегала, и с Эквадором, вытащив из угла сложнейший удар Валенсии. А Гакпо использовал первый же момент, забив и во втором своем матче на мировом первенстве. Прежде подобное удавалось только одному игроку «Оранжевых» — пока ограничивающемуся выходами на замену и только набирающему форму после травмы Депаю. Речь о ЧМ-2014, где Нидерланды тоже возглавлял ван Гал.

Все это — те самые детали, которые помогают добиваться результата при ограниченных в сравнении с другими топ-сборными возможностях. Те же сенегальцы доставили голландцам немало проблем. Да и Эквадор тоже не подарок. Для кого-то это, возможно, откровение, однако к отборочному турниру возглавляемая 60-летним аргентинцем Густаво Альфаро команда показывала очень приличный футбол.

И, например, в начале этого года, уступая в счете, добилась ничьих с Бразилией и Аргентиной. Разве после такого «Триколор» должны кого-то бояться? Вот и с голландцами, попав в знакомую ситуацию, южноамериканцы не паниковали, а упорно гнули свою линию. Даже гол, отмененный из-за находившегося в офсайде и мешавшего вратарю Паросо, не выбил Эквадор из колеи.

Луи ван Гал. Фото Reuters
Луи ван Гал.
Фото Reuters

А то, что не удалось в конце первого тайма, получилось после перерыва: отбор в центральной зоне, удар неугомонного Эступиньяна и вышедший на поле, несмотря на повреждение, Валенсия отличился на добивании, выскочив из-за спины Аке. Капитан эквадорцев уникален в том плане, что забил шесть последних мячей своей сборной на мировых чемпионатах. Прежде такие серии выдавали великий португалец Эйсебио в 1966 году, герой ЧМ-1982 итальянец Паоло Росси и наш Олег Саленко в 1994-м.

И как же стало обидно на последних минутах за 33-летнего форварда! Рухнувший на газон Валенсия «доломался». Похоже, нынешний турнир для него закончен. Однако для Эквадора он вполне может продолжиться и по завершении группового раунда. Достаточно не проиграть в заключительном туре Сенегалу, хотя задача могла и упроститься, однако классный удар Платы остановила перекладина.

Травма Эннера Валенсии. Фото Reuters
Травма Эннера Валенсии.
Фото Reuters

Ее, кстати, можно поблагодарить за повторение мирового рекорда. Теперь ван Гал с девятью матчами без поражений сравнялся с великим Витторио Поццо, тренировавшим Италию на победных ЧМ-1934 и 1938. Впрочем, Луи приехал в Катар не за этим достижением. Но, чтобы рассчитывать на большее, чем просто выход в плей-офф, голландцам нужно прибавлять. До топ-уровня они пока не дотягивают. Два удара за 90 минут при одном попадании в створ — это вообще не уровень.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Луи ван Гал
Эннер Валенсия
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