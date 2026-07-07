Аргентина отыгралась со счета 0:2 и победила Египет в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом в матче 1/8 финала ЧМ-2026 — 3:2.

Счет на 15-й минуте открыл защитник египтян Яссер Ибрахим. Спустя шесть минут аргентинцы могли отыграться, но Лионель Месси не реализовал пенальти, став первым игроком в истории, дважды не забившим с пенальти на одном ЧМ.

На 67-й минуте Зико удвоил преимущество Египта.

На 79-й минуте Кристиан Ромеро с передачи Месси сократил отставание аргентинцев в счете. Спустя 4 минуты Месси сравнял счет. На 90+2-й минуте победу Аргентине принес гол Энцо Фернандеса.

Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против победителя матча между Швейцарией и Колумбией.

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