Бразилия вышла в плей-офф вслед за Францией. И четче всех подтвердила амбиции на победу на ЧМ

Кто главный конкурент?

Групповой турнир чемпионата мира многими воспринимается как разминка перед плей-офф, во время которой самоустраняются команды, недостойные дальнейшей борьбы. Это верно, но лишь отчасти, ведь этот этап наглядно демонстрирует, как фавориты умеют справляться с трудностями. В плей-офф даже с андердогом может возникнуть момент, когда за короткий срок необходимо отыграться, перестроиться или найти новый способ для взлома массированной обороны.

На групповой стадии мы как раз можем делать выводы о топ-сборных в таких матчах, когда на первый план выходит командная работа, а не ценник состава на transfermarkt. Более того, после двух туров уже можно прикинуть главных претендентов на титул. Хотя понятно, что в одной встрече плей-офф не исключена любая сенсация.

Бразилия показала против Сербии и Швейцарии, что не зря считается основным соискателем на золото. И если в первом туре «Селесау» создавали моменты на регулярной основе и забитый мяч был скорее делом времени, то с прагматичной Швейцарией пришлось искать новые ходы. Тем более до конца групповой стадии пентакампеонам не поможет получивший травму лодыжки Неймар.

Неймар и Тите. Фото Reuters

Вообще потеря Нея могла стать фатальным ударом для команды Тите. Еще до старта эксперты отмечали, что игра бразильцев максимально завязана на нападающем «ПСЖ». Тактические настройки тренера направлены на обеспечение максимальной свободы творчества главной звезде. По сути, у Неймара даже нет прямого конкурента. Да и сам Тите никогда не скрывал особого отношения в своей «десятке».

— Я называю тренера ослом, если он ставит Неймара на фланг, — говорил 61-летний специалист. — Это прилично ограничивает творческие способности игрока с такими качествами. Творчество — это не постоянство, это случайность, это обстоятельства. Да, он будет совершать больше ошибок, потому что этого требуют его творческие способности и позиция, на которой Ней выходит на поле.

И вот Бразилия показала, что она собой представляет без ключевого элемента пазла. Вместо Неймара в центр полузащиты поставили Фреда, классического хавбека оборонительного типа. Естественным образом акценты сместились — южноамериканцы создавали моменты со Швейцарией через постоянные подачи с фланга и смену позиций. Показательно, что по числу попыток обводок после двух туров пентакампеоны находятся аж на 19-м месте. То есть даже с Неймаром, Винисиусом и другими великолепными дриблерами в составе Бразилия играет в первую очередь за счет организации.

С застегнувшейся на все пуговицы Швейцарией фаворит добился своего максимально прагматично. Да, легче добывать победы, когда исход способен решить фантастический по технике исполнения удар твоего опорного полузащитника, всю карьеру отвечающего за разрушение. Но только четкий и разнообразный рисунок футбола конвертирует качественный состав в качественный результат. Плюс не забываем, что за два тура у нас не было ни одной причины похвалить Алиссона — мяч до супервратаря просто не доходил.

Алиссон. Фото AFP

Исходя из формулы «качественный состав + качественная игра» можно попробовать выделить другие сборные, которые зарекомендовали себя как фавориты после двух туров.

Это Франция, перестроившаяся после эпидемии травм и умеющая как дожимать наглых андердогов типа Австралии, так и додавливать сильные европейские команды уровня Дании.

Испания, несмотря на молодость состава, продемонстрировавшая, как четко способна претворять в жизнь тренерскую идею. А главное — умеющая пересобирать связки в атаке и тем самым сводить оборону соперника с ума.

С натяжкой — Англия. Но лишь в том случае, если Гарет Саутгейт перестанет срезать потенциал своего состава душной манерой футбола.

Но, пожалуй, именно Бразилия пока демонстрирует в Катаре самую уверенную игру, в которой сложно найти недостатки. А главное — чувствуется запас прочности. И это отличает «Селесау» от главных конкурентов.