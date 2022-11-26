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Тунис почти вылетел. Австралия не побеждала на чемпионатах мира 12 лет и теперь побьется за плей-офф с Данией

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Игроки сборной Австралии празднуют забитый мяч.
Фото Reuters
Игроки сборной Австралии празднуют победу в матче.
Фото Reuters
Футболисты сборной Туниса.
Фото Reuters
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Сборная Туниса пока не забила ни одного мяча и практически потеряла шансы на выход из группы.
Чемпионат мира. Группа D
26 нояб, 13:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Тунис
0:1
Австралия

Второй тур на крупных турнирах почти всегда получается самым интересным. Предстартовое волнение первого игрового дня уже не мешает, а необходимость добиваться результата заставляет как минимум стараться показать смелый футбол. С этим, впрочем, у Австралии и Туниса все было в порядке и в первом туре, хотя представители Зеленого континента на фоне чемпионов мира французов выглядели немного наивно. Зато смело, а не окопавшись всей командой в собственной штрафной.

Что до Туниса, то эта команда оставила неплохое впечатление еще на зимнем Кубке Африки. Там козырем «Орлов Карфагена» стала организация игры, позволившая выбить из плей-офф звездную по именам, но слишком предсказуемую Нигерию. Причем в той игре командой руководил не подхвативший коронавирус Мондер Кебайер, а его помощник Джалель Кадри. И после поражения в четвертьфинале именно этому 50-летнему специалисту передали управление национальной командой.

Игроки сборной Австралии празднуют победу в матче. Фото Reuters
Игроки сборной Австралии празднуют победу в матче.
Фото Reuters

Ход оказался верным, так как «орлы» в стыковых матчах отборочного турнира прошли Мали, а уже в Катаре выдали очень достойный матч против Дании. По крайней мере, в атаке африканцы смотрелись даже острее полуфиналиста Евро-2020. Только часто случается, что кто-то выдает матч жизни против фаворита, а в противостоянии с сопоставимым по уровне соперником вдруг теряется, словно не зная, что делать.

Все-таки есть большая разница между быстрым выходом из обороны, которому сейчас обучены практически все, и необходимостью диктовать свои условия. А в субботу уже австралийцы не давали африканцам свободного пространства, самоотверженно бросались под удары и мгновенно разжимали контратакующую пружину. Единственным за первые 45 минут шансом Туниса стал вывод на удар Мсакни, но тот с нескольких метров не попал в створ.

ЧМ&nbsp;2022: Тунис&nbsp;&mdash; Австралия, Польша&nbsp;&mdash; Саудовская Аравия, Франция&nbsp;&mdash; Дания, Аргентина&nbsp;&mdash; Мексика. ЧМ-2022: ключевой матч для Аргентины, Франция против Дании. Онлайн-трансляция 26 ноября

Получается, самым точных среди «орлов» оказался один из запасных, который, вернув покинувший поле мяч, случайно попал в лицо лежавшему на газоне Дюку. Не сильно, но австралиец, еще секунду назад корчившийся от боли и показывавший, как пострадала его поясница, мгновенно пришел в себя и был готов покарать обидчика. Однако арбитр погасил страсти в зародыше, футболисты пожали друг другу руки и уходили на перерыв, весело обсуждая случившееся.

Футболисты сборной Туниса. Фото Reuters
Футболисты сборной Туниса.
Фото Reuters

И, надо сказать, у Дюка поводов улыбаться было больше. Именно он показал, что такое эффективность в атаке, и после кросса Гудвина мастерски подрезал мяч головой точно под дальнюю штангу. А так как у Туниса не получалось найти в австралийской обороне слабые места, тренерский штаб наконец-то вспомнил о своей самой яркой звезде Хазри. Этот универсал, способный сыграть даже на острие нападения, сменил Лайдуни, играющего у Станислава Черчесова за «Ференцварош».

Однако ни данная замена, ни другие перестановки ничего принципиально не изменили. Скорее Леки должен был удваивать преимущество «Соккеруз», но не замкнул в падении пас на пустые ворота. «Орлы» так и не взлетели, разбившись об австралийскую стену. Шансы североафриканской команды на выход в плей-офф стремятся к нулю, тогда как победившая на чемпионате мира после двенадцатилетней паузы Австралия побьется за выход из группы с Данией.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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