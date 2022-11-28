Гана и Корея выдали невероятный триллер с пятью голами. Пока это лучший день ЧМ-2022

Африканцы добились запоминающейся победы.

После жеребьевки финального турнира ЧМ-2022 почти все вспомнили историю 12-летней давности: мундиаль в ЮАР, четвертьфинал Гана — Уругвай, последняя минута дополнительного времени, Луис Суарес выбивает мяч рукой из пустых ворот, красная карточка и пенальти, который не забивает Асамоа Гьян... Теперь африканцы получили шанс на возмездие, но, чтобы оно было максимально полноценным (в идеале — выбраться из группы самим и потопить уругвайцев), нужно было брать очки с Кореей.

В матче с Португалией «Черные звезды» большую часть времени терпеливо оборонялись и, только пропустив, стали играть активнее, в итоге чересчур поверили в себя, за что и поплатились. Против Кореи главный тренер африканцев Отто Аддо выбрал ту же стратегию. Пожалуй, это логично, потому что для сборных, не относящихся к категории топовых, такое переключение режимов дается очень тяжело. Взять ту же Японию или, скажем, Саудовскую Аравию, пусть и в меньшей степени. Зато команды, гнущие свою линию, пусть и крайне осторожную, добиваются своего: Польша и Коста-Рика подтвердят.

Корея была крайне сухой и сдержанной против Уругвая, но против Ганы решила играть активно. За первые 20 минут азиаты подали семь (!) угловых, но все они были разыграны довольно бездарно — передачи на средней высоте на ближнюю штангу категорически не работали. Зато африканцы выжали максимум из первого же стандарта у чужих ворот — Мохамед Салису оказался расторопнее всех у чужих ворот, хотя там и было подозрение на игру рукой у Андре Айю. И это в принципе был первый удар Ганы по воротам в этом матче.

Второй тоже стал голевым: Мохамед Кудус откликнулся на навес Джордана Айю. Потрясающий КПД, особенно если учесть, что в матче с Португалией Гана забила два мяча после трех ударов в створ (попыток всего было девять). Еще раз: четыре из пяти ударов в створ ворот в исполнении «Черных звезд» привели к голам. При этом забили четыре разных игрока.

И это даже немного удивительно, потому что перед стартом ЧМ-2022 именно атака считалась слабым местом Ганы. В 12 последних матчах до старта мундиаля «Черные звезды» одержали только две победы, обе — над соперниками, не входящими в топ-100 рейтинга ФИФА. Однако в Катаре они максимально эффективны.

28 ноября. Корея — Гана — 2:3. Гол Гуе Сон Чо. Фото Reuters

Аддо удалось даже интегрировать в командную игру Кудуса, которого раньше упрекали в чрезмерном индивидуализме. «Я играю так, как говорит мне главный тренер, и если мой стиль не проблема для него, то все в порядке», — отвечал 20-летний футболист «Аякса», который готов действовать и в центре атаки, и на фланге, и даже на месте центрального полузащитника, и все это без ущерба для качества.

Именно Кудус, сделавший в итоге дубль, стал главным героем матча, который стараниями в первую очередь корейцев во втором тайме превратился в настоящий триллер. Три тайма на этом чемпионате мира азиаты были безликими и грустными, как глаза их главного тренера Паулу Бенту, но тут нашли в себе силы и характер для того, чтобы включиться и выдать невероятно бодрые и страстные 45 минут (а точнее, 56 минут, если считать добавленное английским рефери Энтони Тэйлором время). А когда Тэйлор не дал корейцам подать угловой, свистнув об окончании матча, нервы сдали даже у Бенту. Он подбежал к английскому судье, наорал на него и получил красную карточку.

28 ноября. Корея — Гана — 2:3. Удаление Паулу Бенту. Фото Reuters