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7 июля, 21:05
Аргентина отыгралась с 0:2 и вырвала победу над Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026: онлайн-трансляция
Игра плей-офф ЧМ-2026.
Месси рыдает от радости и обнимает каждого аргентинца на поле.
Салах благодарит соотечественников за игру.
Аргентина совершила камбэк и победила Египет в 1/8 финала ЧМ-2026
Чудо-матч в Атланте завершился со счетом 3:2. Аргентинцы вернулись с 0:2 к 79-й минуте.
В 1/4 финала Аргентина сыграет с победителем матча Швейцария — Колумбия.
90+10-я минута. Лаутаро и Хани потолкались лбами. Мяч у аргентинцев, которые тянут время.
90+8-я минута. Желтую карточку получил Аттиа за фол на Лаутаро. Срыв контратаки, по мнению Летексье.
90+6-я минута. Лашин ушел с поля — его заменил Зизо.
У Аргентины Отаменди и Медина заменили Альвареса и Ромеро.
90+5-я минута. Летексье удалил кого-то из штаба Египта. А также выдал желтые карточки Фатхи и Шубиру.
90+4-я минута. Камеры показали реакцию Скалони, который в момент с голом Фернандеса аж прикрыл рот.
Энцо Фернандес забил третий гол Аргентины
90+3-я минута. ГОООЛ! Аргентина убежала в контратаку. Лаутаро подал в штрафную с фланга и Энцо поразил дальний угол — 3:2.
87-я минута. Египет низко прижался и поплатился за это. Совсем не угрожали в атаке египтяне, словно разрешив Аргентине забыть про оборону.
Месси сравнял счет
84-я минута. ГООЛ! Месси остался один в штрафной Египта и после серии отскоков воткнул мяч в сетку ворот — 2:2.
82-я минута. Месси накопил силы для прорыва по флангу. Лаутаро бил в упор, но не попал в створ. Голевой шанс у Аргентины.
Аргентина отыграла один мяч
79-я минута. ГООЛ! Ромеро после навеса Месси положил мяч в угол. Шубир достал до мяча, но этого оказалось мало. Счет 2:1 в пользу Египта.
78-я минута. Трезеге остался один на углу вратарской, но мяч после его удара попал в сетку с внешней стороны ворот.
75-я минута. Лаутаро пихнул мяч в сторону ворот Шубира. Едва ли это можно назвать ударом.
73-я минута. У Аргентины Монтиэль вышел вместо Молины.
У Египта Трезеге заменил Хассана.
Египет забил второй гол
67-я минута. ГОООЛ! Салах протащил мяч через все поле, отдал на Хассана, который выкатил на Зико — 2:0. Что за трио у Египта!
66-я минута. Двойная замена у Аргентины — Тальяфико и Де Пауль уступили место Лаутаро и Нико Гонсалесу.
65-я минута. Египет агрессивно прессингует на своей половине. Но в атаке проблемы у африканцев.
62-я минута. Хорошо подал Месси со штрафного. Мяч после рикошета пролетел рядом со штангой.
Второй гол Египта отменен
60-я минута. Аргентина исполнит штрафной. Повезло чемпионам мира.
59-я минута. Летексье идет смотреть видео. Был наступ на ногу Мартинеса перед атакой Египта.
Египет забивает второй гол
58-я минута. ГОООЛ! Идеальная контратака Египта и Салах вывел Зико один на один — 2:0. Чудеса в Атланте.
54-я минута. Месси потерял мяч в центре поля, но египтяне не смогли разогнать контратаку.
53-я минута. Макаллистер не увидел вариантов и пробил издали. Мяч пролетел над воротами.
49-я минута. Месси впервые переиграл сам себя и выпустил мяч за лицевую. Арбитр долго думал, но все же принял верное решение — мяч у Египта.
46-я минута. Второй тайм начался.
В перерыве у Египта Хамди Фатхи заменил Имама Ашура.
Египет обыгрывает Аргентину после первого тайма
Чудо творится в Атланте. Ждем второй тайм.
45+6-я минута. Ашур просит замену. Вероятно, не увидим его во втором тайме. Один из лучших игроков египтян на ЧМ-2026.
44-я минута. Месси не смогли остановить без фола. Салах улыбается, но принимает свисток Летексье.
42-я минута. Салах призывает соотечественников не просто выбивать мяч, но и выдвигаться на половину поля соперника.
40-я минута. У Шубира проблемы с плечом. Медицинская бригада прибыла, но быстро удалилась. Игра продолжается.
39-я минута. Шубир потащил удар от Альвареса метров с шести! Невероятную форму набрал кипер сборной Египта.
38-я минута. Диего Симеоне на трибуне. Качается так, словно сидит в тренерском кресле «Атлетико».
33-я минута. Силовой футбол предлагает Египет. А какие варианты против Месси и других техничных игроков.
31-я минута. Шубир вытащил мяч из угла после удара Месси со штрафного. Повтор показал, что Мостафа убирал руки, а мяч попал в штангу!
30-я минута. Месси хотел разыграть штрафной без свистка, Летексье вернул мяч на точку.
28-я минута. Экс-игрок «Арсенала» и сборной Египта Мохамед Эль-Нени что-то мило обсуждает с Арсеном Венгером.
Тем временем игра возобновилась.
27-я минута. Немного информации о вратаре Египта Мостафе Шубире. Ему 26 лет, он играет за каирский «Аль-Ахли». СМИ пишут, что вратарем интересуются «Реал Сосьедад» и «Жирона».
25-я минута. Летексье объявил прохладительный перерыв. Посмотрим, какой вернется в игру сборная Аргентины.
24-я минута. Лисандро Мартинес снес Салаха в славной дуэли между защитником «МЮ» и экс-форвардом «Ливерпуля».
22-я минута. Кто-то из штаба сборной Египта получил желтую карточку за эмоции в адрес Летексье. Француз насупил брови.
Месси не реализовал пенальти
21-я минута. Кипер сборной Египта Шубир уверенно потащил пенальти от Лионеля!!!
Аргентина заработала пенальти
19-я минута. Тальфико вбежал в штрафную и упал после борьбы с Хассаном. Ждем оценки от ВАР.
18-я минута. Яссер наступил на ногу Хулиану Альваресу. Судья Летексье снова не хочет давать желтую карточку.
16-я минута. Все говорили, что легкая сетка у Аргентины. Но вспомните матч с Кабо-Верде, и что теперь творит Египет!
Египет открыл счет в матче
15-я минута. ГОООЛ! Первый удар по воротам и счет открыт — 1:0. Яссер пробил после подачи Хани с правого фланга.
13-я минута. Де Пауль наступил на ногу Ашуру. Аргентинцы категорически несогласны с решением француза Летексье.
9-я минута. Де Пауль забежал во вратарскую Египта и отдал на Энцо, который не попал в створ. Ранее Родриго был в офсайде.
7-я минута. Тальяфико заблокировал прорыв Хассана. Фол на желтую карточку, которую аргентинец не получил.
3-я минута. Месси пытался обострить, но его проникающий пас в штрафную сборной Египта оказался неточным.
2-я минута. Энцо поднялся на ноги так же быстро, как и упал — все обошлось. Игра продолжается.
1-я минута. Энцо Фернандес получил удар коленом в колено от Хани. Лежит на газоне лидер полузащиты Аргентины.
Отзвучали гимны стран. Месси и Салах обменялись рукопожатиями. Все готово к началу игры.
Стартовый состав сборной Египта
Египет: Шубир, Хани, Ибрахим, Рабиа, Хафез, Ашур, Аттиа, Лашин, Хассан, Зико, Салах.
Запасные: Солиман, Ала, Эль-Шенави, Фатхи, Трезеге, Зизо, Мармуш, Дунга, Сабер, Алаа, Адел, Абдельмаджид, Абделькарим.
Стартовый состав сборной Аргентины
Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Л. Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Макаллистер, Паредес, Фернандес, Месси, Альварес.
Запасные: Муссо, Рулли, Симеоне, Сенеси, Отаменди, Пас, Паласиос, Монтиэль, Медина, Ло Чельсо, Лаутаро Мартинес, Гонсалес, Альмада, Лопес, Барко.
Скалони: «ЧМ-2026 складывает тяжело для всех. На турнире нет доминирующей команды»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что на ЧМ-2026 нет доминирующих команд.
«Этот чемпионат мира складывается тяжело для всех. Нет ни одной по-настоящему доминирующей команды. Франция выглядит сильно, но им пришлось непросто против Парагвая. У Испании тоже есть трудности. Ни одна команда не смогла сохранить форму, которую показывала до чемпионата мира.
Соперники играют хорошо, и условия отличаются от тех, что мы видели раньше. Игроки, сыгравшие много матчей, это чувствуют. Мы показываем приемлемый уровень. Мы выиграли все четыре матча, можем быть довольными. Но есть над чем поработать», — цитирует Скалони ESPN.
Паредес: «Хотим показывать свой максимум, но иногда приходится терпеть»
Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес поделился мнением об игре команды на ЧМ-2026.
«Мы хотим показывать свой максимум. Не всегда получается играть хорошо, не всегда удается демонстрировать тот футбол, который мы хотим. Иногда приходится терпеть, страдать, но главное — побеждать, и победа даже в таком стиле тоже имеет большое значение», — сказал Паредес журналистам.
Салах — лидер ЧМ-2026 по созданию моментов
Нападающий и капитан сборной Египта Мохамед Салах в среднем создает 4,26 момента за 90 минут в матчах чемпионата мира по футболу 2026 года. Т
ем самым египтянин является лидером по этому показателю среди всех футболистов, проведших на поле минимум 300 минут по ходу нынешнего турнира, сообщает Squawka.
В топ-5 игроков по количеству созданных моментов на 90 минут во встречах ЧМ-2026 также входят нападающий сборной Бельгии Леандро Троссард (3,99), ивуарийский форвард Ян Диоманде (2,99), полузащитник Бельгии Кевин Де Брейне (2,99) и хавбек сборной Германии Флориан Вирц (2,98).
Скалони: «Сборная Египта — очень сильная команда. Мы начеку»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони похвалил сборную Египта перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026.
«Мы начеку, как и перед матчем с Кабо-Верде. Египет — тоже хороший соперник. Это очень сильная команда. У них есть важные игроки и тренер, который работает с ними уже довольно давно. Они показывают хороший футбол и всегда создают трудности своим соперникам», — сказал Скалони на пресс-конференции.
Салах: «Очень горжусь сборной Египта»
Нападающий и капитан сборной Египта Мохамед Салах рассказал об эмоциях от выхода в 1/8 финала ЧМ-2026.
«Очень горжусь нашей командой. Всегда говорю ребятам, что нужно наслаждаться такими моментами. Нельзя воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. Не знаю, сколько раз Египет выходил на чемпионат мира, но прежде нам никогда не удавалось преодолеть групповой этап, а теперь мы вышли в следующий раунд. Это момент, которым действительно стоит насладиться», — сказал Салах после победы над Австралией.
Скалони: «Против Египта Месси сыграет как обычно»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о состоянии ветерана команды Лионеля Месси.
«Месси в порядке, он ни на что не жаловался, несмотря на то что отыграл все 120 минут в предыдущем матче в возрасте 39 лет. Даже если у него и есть какие-то проблемы, то мне он об этом не говорил. Так что против Египта он сыграет как обычно», — сказал Скалони на пресс-конференции.
Хассан: «У Аргентины есть легендарный Месси, но мы уважаем весь их состав»
Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан прокомментировал матч со сборной Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2026.
«У Аргентины великолепные игроки. Конечно, у них есть легендарный Месси, но мы уважаем весь их состав. Это футбол, и мы не можем проявлять неуважение к сопернику. Я работаю со своими игроками и готовлю их независимо от цвета футболки соперника, его фамилии и рейтинга. Это чемпионат мира, отличная возможность доказать, что мы достойны здесь быть», — сказал Хассан на пресс-конференции.
Скалони: «Салах — великолепный игрок, встреча с ним будет удовольствием»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением об игре Мохамеда Салаха.
«Салах — великолепный игрок, встреча с ним будет удовольствием. Наша команда знает, как противостоять таким великим игрокам, и мы всегда усердно работаем над этим», — сказал Скалони на пресс-конференции.
Аргентина — Египет: очные матчи
Сборные провел один товарищеский матч — в 2008 году в Каире победили аргентинцы со счетом 2:0.
Аргентина — Египет: результаты на чемпионатах мира
Сборная Аргентины выигрывала чемпионат мира трижды в истории — в 1978-м, 1986-м и 2022-м. Аргентинцы участвовали в каждом розыгрыше турнира, кроме ЧМ-1938, ЧМ-1950, ЧМ-1954 и ЧМ-1970.
Сборная Египта участвует в ЧМ лишь в четвертый раз в истории. Национальная команда уже показала свой лучший результат, выйдя в 1/8 финала.
Аргентина — Египет: путь на ЧМ-2026
Аргентина на групповом турнире набрала 9 очков, одержала три победы и выиграла группу J.
В 1/16 финала чемпионы мира-2026 аргентинцы в тяжелейшей игре победили сборную Кабо-Верде со счетом 3:2 в дополнительное время.
Египет на групповом турнире набрал 5 очков и занял второе место в группе G.
В 1/16 финала «фараоны» по пенальти прошли Австралию (1:1, пенальти 4:2), одержав первую победу в плей-офф ЧМ.
Где смотреть трансляцию матча Аргентина — Египет
В прямом эфире игру покажут канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Где и во сколько сыграют Аргентина — Египет
Встреча пройдет на «Мерседес Бенц Стэдиум» в Атланте (штат Джорджия, США). Стартовый свисток прозвучит 7 июля в 19.00 мск.
В понедельник, 7 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года — Аргентина сыграет с Египтом.
Встреча пройдет на «Мерседес Бенц Арене» в Атланте (штат Джорджия, США). Арена вмещает более 70 тысяч человек. Здесь уже состоялись матчи Испания — Кабо-Верде (0:0), Чехия — ЮАР (1:1), Испания — Саудовская Аравия (4:0), Марокко — Гаити (4:2), ДР Конго — Узбекистан (3:1), Англия — ДР Конго (2:1).
Главным судьей матча Аргентина — Египет назначен француз Франсуа Летексье, который на ЧМ-2026 уже работал на играх Кабо-Верде — Саудовская Аравия (0:0), Кот-д'Ивуар — Эквадор (1:0).
«СЭ» будет подробно следить за матчем ЧМ-2026 Аргентина — Египет. Присоединяйтесь!