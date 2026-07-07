Аргентина отыгралась с 0:2 и вырвала победу над Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026: онлайн-трансляция

Скалони: «ЧМ-2026 складывает тяжело для всех. На турнире нет доминирующей команды»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что на ЧМ-2026 нет доминирующих команд.

«Этот чемпионат мира складывается тяжело для всех. Нет ни одной по-настоящему доминирующей команды. Франция выглядит сильно, но им пришлось непросто против Парагвая. У Испании тоже есть трудности. Ни одна команда не смогла сохранить форму, которую показывала до чемпионата мира.

Соперники играют хорошо, и условия отличаются от тех, что мы видели раньше. Игроки, сыгравшие много матчей, это чувствуют. Мы показываем приемлемый уровень. Мы выиграли все четыре матча, можем быть довольными. Но есть над чем поработать», — цитирует Скалони ESPN.