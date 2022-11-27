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Аргентина: вылет с турнира, первое место в группе или битва в плей-офф с Францией? Расклады чемпионата мира

Отдел футбола «СЭ»
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Футболисты сборной Аргентины радуются победе над Мексикой в матче ЧМ-2022.
Фото AFP
Положение команд после 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.
Положение команд после 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.
Футболисты сборной Франции поздравляют Мбаппе с голом на ЧМ-2022.
Фото Reuters
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Месси против Мбаппе в 1/8 финала — вполне реальный вариант.

Группа D

1-й тур: Дания — Тунис — 0:0, Франция — Австралия — 4:1
2-й тур: Тунис — Австралия — 0:1, Франция — Дания — 2:1

Положение команд после 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.
Положение команд после 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

В матчах 3-го тура 30 ноября сыграют Тунис — Франция (18.00), Австралия — Дания (18.00).

  1. Победа обеспечила Франции выход в плей-офф и практически гарантировала первое место в группе. Теоретический шанс догнать действующих чемпионов мира есть у Австралии, но с учетом необходимости отыгрывать разницу по голам (сейчас «+4» против «-2») это выглядит нереально.

  2. Тунис с большой вероятностью не попадет в плей-офф. Чтобы это сделать, ему нужно побеждать Францию и надеяться либо на ничью австралийцев и датчан, либо на успех скандинавов, причем в последнем случае африканцы должны закончить группу с лучшей разностью мячей, чем команда Каспера Юльманна. Другие расклады тунисцев не устроят.

  3. Судьба второго места в группе, скорее всего, решится в матче Австралия — Дания. Европейцам нужна победа, сборную с Зеленого континента устроит и ничья.

Футболисты сборной Франции поздравляют Мбаппе с голом на ЧМ-2022. Фото Reuters
Футболисты сборной Франции поздравляют Мбаппе с голом на ЧМ-2022.
Фото Reuters

Группа С

1-й тур: Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2, Мексика — Польша — 0:0
2-й тур: Польша — Саудовская Аравия — 2:0, Аргентина — Мексика — 2:0

Положение команд после 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.
Положение команд после 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

В матчах 3-го тура 30 ноября сыграют Польша — Аргентина (22.00), Саудовская Аравия — Мексика (22.00).

  1. Победа совсем не гарантирует аргентинцам выход в плей-офф. В случае поражения от Польши они покинут ЧМ, в случае ничьей все зависит от другого матча в группе. Успех Саудовской Аравии отправит Лионеля Месси домой, ничья позволит альбиселесте сыграть в 1/8 финала, при победе Мексики придется считать разность мячей. Если будет, например, 3:0 — аргентинцы останутся третьими.

  2. Если южноамериканская сборная победит Польшу, то она, скорее всего, займет первое место в группе — если только Саудовская Аравия не разгромит Мексику.

  3. Польше для выхода в плей-офф хватит и ничьей, причем, вероятно, даже для первого места. В случае поражения ей будет нужно, чтобы Мексика не проиграла Саудовской Аравии, а если победила, то не крупно.

  4. Саудовцам для попадания в 1/8 финала желательно побеждать. С ничьей есть большие риски остаться третьими, проиграв по разности мячей Польше или Аргентине.

  5. Мексике нужна только победа, да и еще определенный результат в параллельном матче. Либо поражение Аргентины, либо, наоборот, ее крупная победа (или очень крупный успех самой Мексики), чтобы обойти поляков по разности голов.

ЧМ&nbsp;2022: Тунис&nbsp;&mdash; Австралия, Польша&nbsp;&mdash; Саудовская Аравия, Франция&nbsp;&mdash; Дания, Аргентина&nbsp;&mdash; Мексика. ЧМ-2022: Аргентина обыграла Мексику, Франция победила Данию, Польша одолела Саудовскую Аравию. Онлайн-трансляция 26 ноября

Плей-офф

Команды из групп С и D встретятся друг с другом в 1/8 финала. Самый интригующий сюжет — потенциальная битва Франции и Аргентины. Чтобы он стал реальностью, нужны ничья южноамериканцев с поляками и такой же исход во встрече саудовцев с мексиканцами либо некрупная победа последних.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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