Зидан может заменить Дешама в сборной Франции

Новым главным тренером сборной Франции может стать Зинедин Зидан, сообщает 27 мая The Telegraph. В таком случае он заменит Дидье Дешама. Также тренером интересуется «Тоттенхэм».

По данным источника, сборная страны является приоритетным вариантом для Зидана. «Тоттенхэм» также рассматривает кандидатуры Антонио Конте и Маурисио Почеттино. Оба этих специалиста также называются в числе кандидатов на работу в «Реале».

Ранее Зидан покинул пост главного тренера «Реала». В завершившемся сезоне «Реал» под руководством француза занял второе место в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Челси». Команда не завоевала ни одного трофея.

48-летний специалист в качестве тренера дважды стал с «Реалом» чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза выиграл Суперкубок Испании, Кубок УЕФА и клубный чемпионат мира.