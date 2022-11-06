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Сегодня, 11:08

Жиру заявил, что пока не хочет думать о чемпионате мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал возможное участие на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Возможность выступить на третьем чемпионате мира очень важна для меня. Хочу, чтобы мы защитили титул. У сборной Франции отличная команда, на которую возлагаются большие надежды, учитывая столь талантливый состав. Но сейчас я не хочу думать о чемпионате мира. Посмотрим, что будет, когда Дидье Дешам сообщит свой список игроков», — приводит слова Жиру AFP.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не включит в заявку на турнир никого, кто не будет готов к первому матчу на турнире с национальной командой Австралии, который пройдет 22 ноября. Дешам должен объявить заявку сборной Франции 9 ноября.

ЧМ-2022 по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Франция на групповом этапе встретится со сборными Австралии, Дании и Туниса.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Оливье Жиру
Сборная Франции по футболу
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