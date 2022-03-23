Жиру обсудит с Дешамом свое будущее в сборной Франции

Нападающий сборной Франции и «Милана» Оливье Жиру намерен обсудить с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом свои перспективы в команде.

Ранее Жиру вызвали на ближайшие товарищеские матчи вместо травмированного нападающего «Реала» Карима Бензема.

«Мы никогда не разговаривали друг с другом лицом к лицу после Евро. Даже если многое уже переварено, есть необходимость разговора между двумя взрослыми людьми. Я всегда соглашался с определенными вещами, я всегда шел вперед. Тренер знает, что у меня на душе. Он знает, что я свеж и всегда на 200% со сборной Франции. Я всегда говорил себе, что благодаря тяжелой работе, самопожертвованию и настойчивости будут лучшие дни. Я буду рад обсудить все это с тренером и выслушаю то, что он хочет мне сказать», — рассказал Жиру Le Figaro.

Жиру играет за сборную Франции с 2011 года. За это время 35-летний форвард стал вторым бомбардиром в истории национальной сборной, забив 46 голов в 110 матчах. На первом месте расположился Тьерри Анри, на счет которого 51 гол.

Сборная Франции в марте сыграет два товарищеских матча: 25 марта против Кот-Д'Ивуара и 29 марта против ЮАР.