Защитник сборной Франции Эрнандес думал о завершении карьеры из-за травмы, полученной на ЧМ-2022

Защитник сборной Франции и «Баварии» Люка Эрнандес думал о завершении карьеры после травмы, полученной на ЧМ-2022, сообщает L'Equipe.

По данным источника, игрок был подавлен после повреждения. После удачно перенесенной операции футболист решил продолжить спортивную карьеру.

Эрнандес на 13-й минуте матча чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1) получил повреждение. Позже выяснилось, что у защитника выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена и он больше не сыграет на турнире в Катаре.

В текущем сезоне 26-летний француз провел за «Баварию» 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.