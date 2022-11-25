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Люка Эрнандес перенес операцию и в ближайшие дни начнет реабилитацию в Мюнхене

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Франции и «Бавария» Люка Эрнандес перенес успешную операцию на колене в Инсбруке.

Как сообщает Twitter-аккаунт Bayern & Germany, 26-летний футболист прооперирован и начнет реабилитацию в ближайшие дни в Мюнхене. Сроки восстановления не сообщаются.

Напомним, что Эрнандес на 13-й минуте матча чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1) получил повреждение. Позже выяснилось, что у защитника выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена и он больше не сыграет на турнире в Катаре.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Twitter
Люка Эрнандес
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
ФК Бавария
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