Люка Эрнандес перенес операцию и в ближайшие дни начнет реабилитацию в Мюнхене

Защитник сборной Франции и «Бавария» Люка Эрнандес перенес успешную операцию на колене в Инсбруке.

Как сообщает Twitter-аккаунт Bayern & Germany, 26-летний футболист прооперирован и начнет реабилитацию в ближайшие дни в Мюнхене. Сроки восстановления не сообщаются.

Напомним, что Эрнандес на 13-й минуте матча чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1) получил повреждение. Позже выяснилось, что у защитника выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена и он больше не сыграет на турнире в Катаре.