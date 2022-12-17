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Диалло о Мбаппе: «Для него Роналду — это все. Он будет час спорить с вами, если спросите, кто лучше: Криштиану или Месси»

Защитник «Лейпцига» рассказал, кого выбирает Мбаппе в споре между Роналду и Месси
Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду и Пепе.
Фото Global Look Press

Защитник «Лейпцига» Абду Диалло рассказал, на чью сторону встанет форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в заочном споре между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Криштиану Роналду — это буквально все для Килиана Мбаппе. Если вы спросите его, кто лучше, Роналду или Месси, Мбаппе будет спорить с вами минимум час. Для него Роналду неприкасаем», — цитирует Диалло Daily Mail.

Мбаппе и Месси являются одноклубниками по «ПСЖ». Летом Мбаппе отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с парижским клубом.

В воскресенье, 18 декабря состоится финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины. Начало — в 18.00 мск.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
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