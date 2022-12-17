Защитник «Лейпцига» рассказал, кого выбирает Мбаппе в споре между Роналду и Месси

Защитник «Лейпцига» Абду Диалло рассказал, на чью сторону встанет форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в заочном споре между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Криштиану Роналду — это буквально все для Килиана Мбаппе. Если вы спросите его, кто лучше, Роналду или Месси, Мбаппе будет спорить с вами минимум час. Для него Роналду неприкасаем», — цитирует Диалло Daily Mail.

Мбаппе и Месси являются одноклубниками по «ПСЖ». Летом Мбаппе отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с парижским клубом.

В воскресенье, 18 декабря состоится финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины. Начало — в 18.00 мск.