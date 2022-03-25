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Сегодня, 06:43

«Это просто шедевр». Андерссон — о победном голе Швеции в ворота Чехии

Ян Андерссон прокомментировал победу Швеции над Чехией
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Швеции Ян Андерссон после победы над Чехией (1:0) в стыковом матче чемпионата мира-2022 отметил, что многие игроки давно не имели много игровой практики.

«Многие мои ребята очень давно не играли весь матч полностью. Маркус Даниэльсон был вымотан уже после 65 минут игры, но провел на поле все 120.

Робин Квайсон — техничный нападающий, который умеет действовать из глубины. Он очень вовремя совершает рывки. Он в последнее время был травмирован, а потому остался в запасе. После матча я еще раз посмотрел его гол. Это просто шедевр", — цитирует пресс-служба УЕФА Андерссона.

В финале квалификации чемпионата мира-2022 сборная Швеции сыграет с командой Польши. Матч состоится 29 марта.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
1:0
Чехия
Голы
Куайзон, 110 (1:0)
Швеция
Ульсен Линделеф Даниэльсон Ольссон (Бенгтссон, 61) Нильссон Классон (Куайзон, 61) Экдаль (Сванберг, 72) Форсберг (Хеландер, 115) Ольссон (Карлссон, 107) Кулушевски Исак (Эланга, 115)
Чехия
Вацлик Зима Холеш Брабец Барак (Сикора, 90+2) Масопуст (Матею, 76) Янкто (Гавел, 76) Садилек (Крейчи, 90+2) Соучек Хложек (Лингр, 111) Кухта (Пекхарт, 83)
Предупреждения
Нильссон 46’, Классон 52’, Экдаль 60’, Ольссон 103’, Карлссон 115’  -  Холеш 68’, Зима 71’, Соучек 85’, Матею 90+3’
Судьи
Оливер (Англия)
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033890--sweden-vs-czech-republic/
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