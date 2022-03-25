Главный тренер сборной Швеции Ян Андерссон после победы над Чехией (1:0) в стыковом матче чемпионата мира-2022 отметил, что многие игроки давно не имели много игровой практики.

«Многие мои ребята очень давно не играли весь матч полностью. Маркус Даниэльсон был вымотан уже после 65 минут игры, но провел на поле все 120.

Робин Квайсон — техничный нападающий, который умеет действовать из глубины. Он очень вовремя совершает рывки. Он в последнее время был травмирован, а потому остался в запасе. После матча я еще раз посмотрел его гол. Это просто шедевр", — цитирует пресс-служба УЕФА Андерссона.

В финале квалификации чемпионата мира-2022 сборная Швеции сыграет с командой Польши. Матч состоится 29 марта.