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Сегодня, 21:39

Воспитанник «Локомотива» Ондуа поблагодарил за поддержку в матче Камеруна со Швейцарией

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Камеруна и «Ганновера» Гаэль Ондуа прокомментировал матч первого тура ЧМ-2022 со Швейцарией (0:1) и поблагодарил за поддержку.

«Ребята, привет! Сегодня я дебютировал на чемпионате мира по футболу — и это то, что я буду вспоминать всю жизнь. К сожалению, наша команда проиграла, но это лишь повод провести ближайшие дни еще более собрано и качественно.

Знаю, что некоторые болели за меня персонально на стадионе, также читал добрые слова от Валерия Непомнящего. Это дорогого стоит!" — написал в своем Telegram-канале Ондуа.

27-летний футболист — воспитанник московского «Локомотива», помимо камерунского гражданства у него есть и российское.

Ондуа вышел на замену в матче против Швейцарии на 68-й минуте и не отличился результативными действиями.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Гаэль Ондуа
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Камеруна по футболу
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