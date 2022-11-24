Воспитанник «Локомотива» Ондуа поблагодарил за поддержку в матче Камеруна со Швейцарией

Полузащитник сборной Камеруна и «Ганновера» Гаэль Ондуа прокомментировал матч первого тура ЧМ-2022 со Швейцарией (0:1) и поблагодарил за поддержку.

«Ребята, привет! Сегодня я дебютировал на чемпионате мира по футболу — и это то, что я буду вспоминать всю жизнь. К сожалению, наша команда проиграла, но это лишь повод провести ближайшие дни еще более собрано и качественно.

Знаю, что некоторые болели за меня персонально на стадионе, также читал добрые слова от Валерия Непомнящего. Это дорогого стоит!" — написал в своем Telegram-канале Ондуа.

27-летний футболист — воспитанник московского «Локомотива», помимо камерунского гражданства у него есть и российское.

Ондуа вышел на замену в матче против Швейцарии на 68-й минуте и не отличился результативными действиями.