Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:39

Ринат Билялетдинов оценил шансы Германии и Аргентины на выход в плей-офф ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал сенсации на старте чемпионата мира, выделив поражения сборных Аргентины (от Саудовской Аравии — 1:2) и Германии (от Японии — 1:2).

«Конечно есть сенсации. Хоть Япония и не такая «сдобная булочка», как может показаться, элемент неожиданности присутствует. И в поражении Аргентины, и в поражении Германии. Они все равно остаются в числе фаворитов чемпионата, но теперь им надо показать, что они достойны этого статуса. И больше допускать осечек они не могут.

Матч Германии и Испании теперь будет особенно жарким. Проигравший вылетает, и даже ничья может выбить Германию, хотя какой-то шанс и оставит. Но задача сложная. Что ж, тем интереснее будет смотреть», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Аргентина во втором туре группы С сыграет со сборной Мексики. Германии предстоит во втором туре группы Е встреча с командой Испанией.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/24/19116481.shtml

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 0
Сербия 0
2-й тайм

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 3
Гана 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
Ринат Билялетдинов
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Германии по футболу
1
0
Читайте также
Ондуа объяснил, почему сыграл в матче ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом
Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
Минобороны: массированный удар российских войск 23 ноября нарушил переброску резервов ВСУ
Четыре человека погибли при стрельбе около ТЦ в Крымске
В Польше назвали шуточным предложение ЕК по максимальной цене на газ
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Криштиану и Месси начали ЧМ с голов. У кого больше шансов исполнить мечту на финишной черте великой гонки?
Феликс — о голе в ворота Ганы: «Я с детства мечтал забить в первой своей игре на чемпионате мира»
Главный тренер сборной Ганы: «Мне кажется, не стоило ставить пенальти в наши ворота. Это бардак»
Рафаэл Леау поделился эмоциями после первого гола за сборную Португалии
Криштиану Роналду — о победе над Ганой: «Это лишь первый шаг!»
Рубен Невеш назвал сложной победу Португалии над Ганой на ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барбоза считает Роналду самым слабым игроком атаки сборной Португалии в матче против Ганы

Воспитанник «Локомотива» Ондуа поблагодарил за поддержку в матче Камеруна со Швейцарией
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости