Виллаш-Боаш может возглавить сборную Марокко

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш может возглавить сборную Марокко, сообщает Le360.

По сведениям источника, 44-летний португалец может сменить на этом посту Вахида Халилходжича. Приход Виллаш-Боаша может помочь возвращению в национальную команду полузащитника «Челси» Хакима Зиеша, у которого конфликт с Халилходжичем.

Последним клубом Виллаш-Боаша был «Марсель», который он тренировал 2019 по 2021 год. Также португалец возглавлял «Порту», «Челси», «Тоттенхэм», «Зенит» и «Шанхай СИПГ».