Виллаш-Боаш может возглавить сборную Марокко
Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш может возглавить сборную Марокко, сообщает Le360.
По сведениям источника, 44-летний португалец может сменить на этом посту Вахида Халилходжича. Приход Виллаш-Боаша может помочь возвращению в национальную команду полузащитника «Челси» Хакима Зиеша, у которого конфликт с Халилходжичем.
Последним клубом Виллаш-Боаша был «Марсель», который он тренировал 2019 по 2021 год. Также португалец возглавлял «Порту», «Челси», «Тоттенхэм», «Зенит» и «Шанхай СИПГ».
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