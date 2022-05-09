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Сегодня, 05:06

Виллаш-Боаш может возглавить сборную Марокко

Сергей Разин
корреспондент
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Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш может возглавить сборную Марокко, сообщает Le360.

По сведениям источника, 44-летний португалец может сменить на этом посту Вахида Халилходжича. Приход Виллаш-Боаша может помочь возвращению в национальную команду полузащитника «Челси» Хакима Зиеша, у которого конфликт с Халилходжичем.

Последним клубом Виллаш-Боаша был «Марсель», который он тренировал 2019 по 2021 год. Также португалец возглавлял «Порту», «Челси», «Тоттенхэм», «Зенит» и «Шанхай СИПГ».

Андре Виллаш-Боаш
Сборная Марокко по футболу
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