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Сегодня, 11:13

Неймар: «Я отдам свою жизнь за победу на чемпионате мира»

Неймар рассказал, как готовится к предстоящему чемпионату мира в Катаре
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о своем настрое на предстоящий чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

«Я очень хотел выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» в этом сезоне, но, к сожалению, не вышло. Теперь я хочу закончить 2022 год с титулом ЧМ. Я готовлюсь как физически, так и морально, чтобы все прошло хорошо, и на этот раз Кубок мира уехал в Бразилию. Я отдам за эту победу свою жизнь», — цитирует Неймара Goal.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • bk news
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Неймар Сантос
Сборная Бразилии по футболу
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