Неймар: «Я отдам свою жизнь за победу на чемпионате мира»

Неймар рассказал, как готовится к предстоящему чемпионату мира в Катаре

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о своем настрое на предстоящий чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

«Я очень хотел выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» в этом сезоне, но, к сожалению, не вышло. Теперь я хочу закончить 2022 год с титулом ЧМ. Я готовлюсь как физически, так и морально, чтобы все прошло хорошо, и на этот раз Кубок мира уехал в Бразилию. Я отдам за эту победу свою жизнь», — цитирует Неймара Goal.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.