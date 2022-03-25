Верратти считает, что сборная Италии могла успешно выступить на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти прокомментировал поражение от Македонии (0:1) в стыковом матче чемпионата мира-2022. Итальянцы пропустили на последних минутах.

«Мы разочарованы. Эта команда могла успешно выступить на чемпионате мира. У нас была рекордная беспроигрышная серия. Поэтому очень трудно принять то, что случилось сегодня. Мы все знаем, что сегодня команда отдала все силы. Сейчас самое время задать себе определенные вопросы», — цитирует пресс-служба УЕФА Верратти.

Впервые в истории сборная Италии пропустит два чемпионата мира подряд. Итальянцы ранее не смогли выйти на ЧМ-2018.