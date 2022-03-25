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Сегодня, 02:00

Верратти считает, что сборная Италии могла успешно выступить на ЧМ-2022

Верратти прокомментировал поражение от Македонии
Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Италии Марко Верратти прокомментировал поражение от Македонии (0:1) в стыковом матче чемпионата мира-2022. Итальянцы пропустили на последних минутах.

«Мы разочарованы. Эта команда могла успешно выступить на чемпионате мира. У нас была рекордная беспроигрышная серия. Поэтому очень трудно принять то, что случилось сегодня. Мы все знаем, что сегодня команда отдала все силы. Сейчас самое время задать себе определенные вопросы», — цитирует пресс-служба УЕФА Верратти.

Впервые в истории сборная Италии пропустит два чемпионата мира подряд. Итальянцы ранее не смогли выйти на ЧМ-2018.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Renzo Barbera (Палермо)
Италия
0:1
Македония
Голы
Трайковски, 90+2 (0:1)
Италия
Доннарумма Эмерсон Флоренци Манчини (Кьеллини, 90) Бастони Верратти Жоржиньо Барелла (Тонали, 77) Инсинье (Распадори, 64) Берарди (Жоау Педру, 90) Иммобиле (Пеллегрини, 77)
Македония
Димитриевски Муслиу Алиоски Ристовски Велковски (Ристевски, 85) Адеми (Ашковски, 58) Барди Чурлинов Николов (Спировски, 58) Ристовски (Миовски, 71) Трайковски
Предупреждения
Велковски 80’
Судьи
Тюрпен (Франция)
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033891--italy-vs-north-macedonia/
Марко Верратти
Футбол
Сборная Италии по футболу
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