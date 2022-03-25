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Сегодня, 01:55

«Сейчас нам очень больно». Жоржинью — о поражении от Македонии

Жоржинью прокомментировал поражение от Македонии
Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Италии Жоржинью прокомментировал поражение от Македонии (0:1) в стыковом матче чемпионата мира-2022. Итальянцы пропустили на последних минутах.

«Огромное разочарование. Сейчас нам очень больно. Мне кажется, что мы играли неплохо. Мы владели преимуществом и контролировали ход матча, но никак не могли забить. Я не хочу оправдываться, но такова реальность.

В последних нескольких матчах мы не смогли допустили несколько ошибок, которые сыграли решающую роль. Это сложно, потому что мы должны смотреть на реальность. Мы не смогли сделать работу, и это больно", — цитирует пресс-служба УЕФА Жоржинью.

Впервые в истории сборная Италии пропустит два чемпионата мира подряд. Итальянцы ранее не смогли выйти на ЧМ-2018.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Renzo Barbera (Палермо)
Италия
0:1
Македония
Голы
Трайковски, 90+2 (0:1)
Италия
Доннарумма Эмерсон Флоренци Манчини (Кьеллини, 90) Бастони Верратти Жоржиньо Барелла (Тонали, 77) Инсинье (Распадори, 64) Берарди (Жоау Педру, 90) Иммобиле (Пеллегрини, 77)
Македония
Димитриевски Муслиу Алиоски Ристовски Велковски (Ристевски, 85) Адеми (Ашковски, 58) Барди Чурлинов Николов (Спировски, 58) Ристовски (Миовски, 71) Трайковски
Предупреждения
Велковски 80’
Судьи
Тюрпен (Франция)
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033891--italy-vs-north-macedonia/
Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
Футбол
Сборная Италии по футболу
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