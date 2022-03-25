Полузащитник сборной Италии Жоржинью прокомментировал поражение от Македонии (0:1) в стыковом матче чемпионата мира-2022. Итальянцы пропустили на последних минутах.

«Огромное разочарование. Сейчас нам очень больно. Мне кажется, что мы играли неплохо. Мы владели преимуществом и контролировали ход матча, но никак не могли забить. Я не хочу оправдываться, но такова реальность.

В последних нескольких матчах мы не смогли допустили несколько ошибок, которые сыграли решающую роль. Это сложно, потому что мы должны смотреть на реальность. Мы не смогли сделать работу, и это больно", — цитирует пресс-служба УЕФА Жоржинью.

Впервые в истории сборная Италии пропустит два чемпионата мира подряд. Итальянцы ранее не смогли выйти на ЧМ-2018.