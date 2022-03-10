В РФС рассказали о статусе иска в CAS на решение ФИФА и УЕФА

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о статусе иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских сборных и клубов от участия во всех международных соревнованиях.

1. Что сейчас происходит с иском РФС в CAS?

7 марта РФС направил в CAS апелляцию на решения УЕФА и ФИФА об отстранении российских команд от участия в международных матчах под эгидами этих организаций.

В апелляции также содержались требования отменить обеспечительные меры в рамках решений УЕФА и ФИФА, а именно — приостановить запрет на участие в соревнованиях российских команд, а также рассмотреть оба дела в ускоренном порядке при условии согласия всех сторон процесса.

2. Будет ли проводиться рассмотрение в ускоренном порядке? Какова последовательность событий?

10 марта РФС получил уведомление, что УЕФА и ФИФА отказались от ускоренного порядка рассмотрения, поэтому оба дела будут слушаться в обычном порядке.

При этом до конца текущей недели CAS должен вынести решение по приостановке обеспечительных мер в рамках дела УЕФА (т.е. возможности отмены изначального решения о запрете на участие в международных соревнований). В рамках дела ФИФА срок принятия аналогичного решения — следующая неделя.

3. Означает ли отказ в ускоренном рассмотрении дела, что сборная России не сыграет в стыковых матчах?

Нет, на данный момент это в первую очередь зависит от решения CAS по приостановке обеспечительных мер. Если такое решение будет принято по делу ФИФА, то стыковые матчи с участием сборной будут перенесены до момента вынесения итогового вердикта CAS.

4. Когда теперь состоится заседание? Какие официальные сроки рассмотрения?

Согласно кодексу CAS, не позднее 21 марта 2022 года РФС должен будет направить в CAS полную апелляционную жалобу, после чего в течение 20 дней последуют отзывы от ответчиков — ФИФА и УЕФА. По итогам обмена письменными позициями коллегией арбитров будет решен вопрос о необходимости слушаний по делу.