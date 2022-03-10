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Сегодня, 11:11

Буффон: «Не надеюсь попасть на чемпионат мира в Катаре, потому что не играл за сборную четыре года»

Буффон не надеется сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре
Карен Саркисян
Корреспондент

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос о том, надеется ли он сыграть на чемпионате мира 2022 года.

«Однозначно нет, — приводит слова Буффона Goal. — Я не надеюсь попасть на чемпионат мира в Катаре, потому что не играл за сборную Италии четыре года. На мой взгляд, Манчини все оценивает верно. Надо уважать работу, которую он проделал».

Напомним, что сборная Италии примет участие в стыковом турнире чемпионата мира. В полуфинальном матче итальянцы сыграют с командой Северной Македонией 24 марта. В случае победы подопечные Роберто Манчини встретится с победителем встречи между Португалией и Турцией.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Источник: https://www.goal.com/en-in/news/italy-legend-buffon-denies-world-cup-2022-rumours-and-insists-he-/blt02a20c1777681c12
Джанлуиджи Буффон
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ФК Парма
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