Буффон: «Не надеюсь попасть на чемпионат мира в Катаре, потому что не играл за сборную четыре года»

Буффон не надеется сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос о том, надеется ли он сыграть на чемпионате мира 2022 года.

«Однозначно нет, — приводит слова Буффона Goal. — Я не надеюсь попасть на чемпионат мира в Катаре, потому что не играл за сборную Италии четыре года. На мой взгляд, Манчини все оценивает верно. Надо уважать работу, которую он проделал».

Напомним, что сборная Италии примет участие в стыковом турнире чемпионата мира. В полуфинальном матче итальянцы сыграют с командой Северной Македонией 24 марта. В случае победы подопечные Роберто Манчини встретится с победителем встречи между Португалией и Турцией.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.