В оргкомитете ЧМ-2022 рассказали, как в Катаре используется организационный опыт России

Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 в Катаре Фатма Аль-Наими во время круглого стола с журналистами рассказала о том, как используется опыт России, принимавшей предыдущее мировое первенство.

— Мы тщательно изучаем опыт больших турниров, — отметила Аль-Наими. — Делегация из 180 представителей нашего оргкомитета посещала Россию два года. Мы старались изучить все аспекты организации чемпионата мира. Могу сказать, что Россия очень высоко подняла планку. Турнир был организован идеально. Хочу также отметить, что обоим оргкомитетам пришлось столкнуться с большим количеством негатива в иностранной прессе. Россия великолепно справилась со всеми этими нападками. Что касается опыта России, то главная вещь, которую мы бы хотели адаптировать, — это паспорт болельщика. Все прошло гладко, Fan ID был удобен и для болельщиков, и для организаторов. (Олег Кошелев)