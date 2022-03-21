Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини объяснил отсутствие форварда турецкого «Адана Демирспора» Марио Балотелли в составе национальной команды перед стыковыми матчами к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

«Особых причин нет. Даже с точки зрения количества игроков, я не могу ничего поделать. Всегда грустно оставлять кого-то дома. Будь то Балотелли, Калабриа, Бернардески. Но таков выбор. Разные роли в атаке может сыграть Жоао Педро», — рассказал Манчини на пресс-конференции.

24 марта Италия в полуфинальном стыковом матче сыграет с Северной Македонией. В случае победы в решающей игре итальянцам будет противостоять победитель пары Португалия — Турция.