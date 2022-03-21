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Сегодня, 18:16

«Грустно оставлять игроков дома, но таков выбор». Манчини — о невызове Балотелли на стыковые матчи к ЧМ-2022

Тренер сборной Италии Манчини не назвал причину невызова Балотелли на матчи стыков ЧМ-2022
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Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини объяснил отсутствие форварда турецкого «Адана Демирспора» Марио Балотелли в составе национальной команды перед стыковыми матчами к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

«Особых причин нет. Даже с точки зрения количества игроков, я не могу ничего поделать. Всегда грустно оставлять кого-то дома. Будь то Балотелли, Калабриа, Бернардески. Но таков выбор. Разные роли в атаке может сыграть Жоао Педро», — рассказал Манчини на пресс-конференции.

24 марта Италия в полуфинальном стыковом матче сыграет с Северной Македонией. В случае победы в решающей игре итальянцам будет противостоять победитель пары Португалия — Турция.

Марио Балотелли
Роберто Манчини
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Италии по футболу
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