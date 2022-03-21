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Сегодня, 17:22

Нападающий «Локомотива» Кухта пропустит часть подготовки сборной Чехии к стыкам ЧМ из-за женитьбы

Нападающий «Локомотива» Кухта пропустит часть подготовки сборной Чехии к стыкам чемпионата мира из-за женитьбы
Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий московского «Локомотива» Яна Кухта пропустит первый этап подготовки сборной Чехии к стыковому матчу чемпионата мира-2022 с командой Швеции. Причиной тому стала женитьба футболиста.

«Ян запланировал эту свадьбу очень давно, еще когда не был в национальной команде. Поэтому было решено ничего не менять и предоставить ему выходной день. Он провел восстановительные процедуры и получил материалы для тактической подготовки, после чего уехал к невесте. Надеюсь, свадьба поможет ему достичь психологического состояния, необходимого для успешной игры против шведов», — заявил менеджер сборной Чехии Либор Сьонко Betonmobile.ru.

Кухта прилетел из Москвы в Прагу в воскресенье. Он провел в расположении сборной всего несколько часов, после чего уехал домой. Как выяснилось, причина у форварда железнодорожников более чем серьезная. В понедельник он женится на своей подруге по имени Барбора.

Источник: https://betonmobile.ru/napadayushhiy-lokomotiva-kuhta-propustit-chast-podgotovki-svoey-sbornoy-k-styikam-chm-iz-za-zhenitbyi
Сборная Чехии по футболу
Сборная Швеции по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Ян Кухта
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