Томас Кристиансен возглавил сборную Панамы

Новым главным тренером сборной Панамы стал Томас Кристиансен. Об этом сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

47-летний специалист будет руководить командой в отборочном цикле ЧМ-2022. Детали сделки не разглашаются.

Тренер, у которого есть гражданство Испании и Дании, впервые будет работать с национальной сборной. До этого он возглавлял кипрские АЕК и АПОЭЛ, «Лидс» и бельгийский «Юнион», а также был помощником главного тренера «Аль-Джазиры» (ОАЭ). С АПОЭЛом он выиграл чемпионат и Кубок Кипра.