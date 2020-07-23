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Томас Кристиансен возглавил сборную Панамы

18:25
Томас Кристиансен. Фото Федерация футбола Панамы.
Томас Кристиансен. Фото Федерация футбола Панамы.
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Новым главным тренером сборной Панамы стал Томас Кристиансен. Об этом сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

47-летний специалист будет руководить командой в отборочном цикле ЧМ-2022. Детали сделки не разглашаются.

Тренер, у которого есть гражданство Испании и Дании, впервые будет работать с национальной сборной. До этого он возглавлял кипрские АЕК и АПОЭЛ, «Лидс» и бельгийский «Юнион», а также был помощником главного тренера «Аль-Джазиры» (ОАЭ). С АПОЭЛом он выиграл чемпионат и Кубок Кипра.

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