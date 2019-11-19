Тите считает, что Месси нельзя сравнивать с Пеле

Главный тренер сборной Бразилии Тите признался, что ему не нравятся сравнения легендарного бразильца Пеле с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Он считает, что Пеле превосходит нападающего сборной Аргентины и «Барселоны».

— Пеле — несравненный, — цитирует тренера Goal.com. Все, кто пытается сравнивать Пеле с любым другим спортсменом... Знаете, что я делаю? Я слышу, но не слушаю. Такой человек не знает историю. Пеле был феноменальным. Да, я однажды сказал, что Месси невероятен. Но он невероятен для нынешнего времени со своей креативностью. Пеле же вне обычных параметров нормальности, и я говорю это не потому, что я бразилец. В нем нет ни одного изъяна. Если кто-то говорит со мной и сравнивает Пеле и Месси, то мне это не внушает доверия.

Ранее Месси забил 70-й мяч за сборную Аргентины. Больше него в Южной Америке за национальную команду забивал только Пеле — 77.