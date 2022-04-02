Тите прокомментировал итоги жеребьевки ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2022. Бразильцы сыграют в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

«Нет ни групп смерти, ни групп жизни. Каждая группа имеет свою степень сложности. Сербия и Швейцария выбили Португалию и Италию. Кроме того, сборная Камеруна очень сильна в Африке», — цитирует KSL Тите.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка состоялась в пятницу, 1 апреля.