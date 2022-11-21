Стали известны составы сборных Англии и Ирана на первый матч группы В

Сборные Англии и Ирана объявили составы на первый матч группы В чемпионата мира-2022 в Катаре.

Англия: Джордан Пикфорд, Джон Стоунз, Харри Магуайр, Киран Триппьер, Джуд Беллингем, Деклан Райс, Мэйсон Маунт, Букайо Сака, Люк Шоу, Гарри Кейн и Рахим Стерлинг.

Иран: Алиреза Беиранванд, Садег Мохаррами, Эхсан Хаджсафи, Милад Мохаммади, Алиреза Джанханбахш, Мортеза Пурлиганджи, Мехди Тареми, Рузбе Чешми, Али Карими, Хоссейн Хоссейни и Ахмад Нуроллахи.

Матч пройдет сегодня, 21 ноября. Начало — в 16.00 по московскому времени.