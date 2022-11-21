Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что семь европейских команд отказались выступать на ЧМ-2022 с инклюзивными повязками.

«Абсолютно правильно не разрешать такие вещи, потому что если начать разрешать что-то такое, то соревнования превратятся в вакханалию. Это спорт. Что тут надо демонстрировать, кроме спортивных результатов? Даже когда идет речь о черных повязках в поддержку, то это требует определенных согласований, но и это часто запрещают. А тут умышленная демонстрация. Будто люди выходят на митинг, а не на матч. Потом начнется, что одни надели повязки, а другие — нет. Зачем это? Люди должны думать об игре, а не о том, каких взглядов ты придерживаешься», — сказала Журова «СЭ».

Ранее сборные Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Швейцарии сделали совместное заявление, в котором отказались надевать повязки One Love в поддержку инклюзивности после предупреждения со стороны ФИФА.