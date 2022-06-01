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Сегодня, 20:47

Шотландия — Украина: стартовые составы команд на стыковой матч ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сборные Шотландии и Украины объявили стартовые составы команд на матч стыкового турнира за право выйти в финальную часть ЧМ-2022.

Шотландия: Гордон, Хики, Хэнли, Купер, Робертсон, Гилмор, Мактоминей, Макгрегор, Адамс, Дайкс, Макгинн.

Запасные: Маршалл, Келли, О'Доннелл, Суттар, Кристи, Хендри, Маккенна, Армстронг, Стюарт, Браун, Фергюсон, Тэйлор.

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Яремчук, Ярмоленко.

Запасные: Пятов, Ризник, Соболь, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Мудрик, Пихаленок, Качараба, Зубков.

Матч Шотландия — Украина состоится сегодня, 1 июня. Начало — в 21.45 (мск).

Победитель встречи сыграет в финале стыкового турнира со сборной Уэльса. Команда, выигравшая финальный матч, сыграет на ЧМ-2022 в группе B с Англией, Ираном и США.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
01 июн, 21:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
Украина

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Сборная Украины по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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